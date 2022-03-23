تقديم موعد «الشراعية 60 قدماً» إلى السبت

دبي (الاتحاد)

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تقديم موعد سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الثانية من بطولة دبي»، ليقام يوم «السبت» في شواطئ دبي، بدلاً عن يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة في الساعات القادمة.

وتتضمن بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، ثلاث محطات بدأت في شهر فبراير الماضي مع انطلاق سباق الجولة الأولى الذي حقق نجاحاً كبيراً، فيما تستمر الأحد المقبل مع ثانية الجولات، بينما سيكون مسك الختام خلال شهر مايو المقبل مع الحدث الأجمل والأغلى سباق القفال رقم 31 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: إن اختيار وتعديل موعد السباق جاء بناء على تقارير الأرصاد الجوية وحالة البحر المتوقعة في الأيام المقبلة، حيث تم تقديم موعد السباق وفق ذلك من أجل إنجاح الحدث، وإقامته في أفضل الظروف ومن أجل أمن وسلامة المشاركين.

وأكد محمد عبدالله حارب أن السباق المرتقب يأخذ أهمية خاصة وكبيرة، باعتباره محطة لاختبار جاهزية السفن والبحارة لخوض غمار أغلى السباقات، ومسك ختام فعاليات ملحمة القفال رقم 31، والتي ستقام في شهر مايو المقبل من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.