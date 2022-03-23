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الرياضي
«المصنفة الأولى» تصدم عشاق التنس!
«المصنفة الأولى» تصدم عشاق التنس!
23 مارس 2022 10:35

سيدني (أ ف ب)
صدمت الأسترالية آشلي بارتي عالم التنس اليوم، بعدما قررت المصنفة الأولى عالمياً أن تضع حداً لمسيرتها في الملاعب عن 25 عاماً فقط، لتؤكد أن ما ألمحت اليه بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لم يكن من فراغ.
وقالت بارتي الخميس في مقطع فيديو على انستغرام: «اليوم صعب ومليء بالمشاعر بالنسبة لي حيث أعلن اعتزال كرة المضرب».
وفي مقطع الفيديو المؤثر الذي صورته بجانب صديقتها المقربة وشريكتها السابقة في فئة الزوجي كايسي ديلاكوا، قالت بارتي: إنها «ممتنة لكل شيء قدمته لي هذه الرياضة».
وتابعت: «أنا سعيدة جداً ومستعدة جداً وأنا أعرف في الوقت الحالي في قلبي كشخص، أن هذه هي الخطوة الصحيحة، أنا ممتنة جداً لكل شيء قدمته لي كرة المضرب، لقد منحتني كل شيء حلمت به وأكثر».

آشلي بارتي
التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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