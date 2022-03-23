جوتي معلقاً على «الكلاسيكو»: ما الذي يحدث هنا؟

أنور إبراهيم (القاهرة)



شن النجم الإسباني المخضرم خوسيه ماريا جوتيريز الملقب بـ «جوتي»، لاعب وسط ريال مدريد السابق، هجوماً عنيفاً على عدد من لاعبي «الملكي» من دون أن يذكرهم بالاسم، بعد الأداء الباهت الذي قدموه خلال مباراة «كلاسيكو الأرض» ضد برشلونة في الدوري «الليجا».

وقال: هؤلاء اللاعبون لم يقدموا ما يستحقون عليه اللعب للريال، وطالب النادي بالتخلص من أمثال هؤلاء اللاعبين الذين لا يرغبون في الإسهام بجهودهم من أجل زيادة قدرة الفريق على القتال على جميع الجبهات.

وأبدى جوتي دهشته لاعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني على عدد محدود من اللاعبين رغم أن قائمته تضم 23 لاعباً، وقال: لا يمكن للريال أن يلعب ب 12 أو 13 لاعباً فقط، فأي فريق كبير يسعى للقتال في الليجا ودوري الأبطال وغيرها من البطولات لا يمكن أن يكتفي بمشاركة 14 لاعباً فقط في المباريات.

وتساءل جوتي قائلاً: ما الذي يحدث هنا؟ في إشارة واضحة تنطوي على توجيه اللوم للمدير الفني، صاحب قرار مشاركة اللاعبين من عدمه. وقال جوتي: من لا يريد اللعب لا ينبغي استمراره في ريال مدريد، هكذا بمنتهى البساطة، ولكن من يقول ذلك؟ على النادي وأنشيلوتي أن يقولا لمثل هذا اللاعب: اعقد مؤتمراً صحفياً وقل فيه إنك لا تريد اللعب لريال مدريد !، الريال يدفع للاعب فكيف يرفض اللعب؟ لا بد أن يكون تحت أمر المدرب، حتى لو لم يشركه سوى مرة واحدة في السنة، وعليه أن يقدم أفضل ما عنده، لأنه يحصل على راتبه عن ذلك.

وأبدى جوتي قلقه الشديد فيما يتعلق بثلاثي الهجوم النجوم إيدن هازارد وجاريث بيل ولوكا يوفيتش، وقال: إنني في غاية الدهشة لأنه عندما يكون لديك هؤلاء المهاجمون الثلاثة ولا تشركهم في مباراة برشلونة، هذا أمر يصيبني بالحزن والألم. وأضاف قائلاً: أفترض أنني أنشيلوتي ونظرت لدكة البدلاء ووجدت هازارد وبيل ويوفيتش وإيسكو، فكيف يكون أول تغيير لي الدفع بالمهاجم ماريانو دياز !! ما الذي يحدث هنا؟ إنني مصدوم.. لقد شاهدت مباراة الكلاسيكو ونظرت لدكة احتياطي الريال واكتشفت أنه في الشوط الثاني كان أول تغيير للريال هو دياز!! كيف يحدث ذلك وهناك بيل وهازارد؟!