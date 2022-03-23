«بصيص أمل» في بقاء «الجوهرة الفرنسية» بـ«الكامب نو» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الأداء المتميز الذي يقدمه النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة في مباريات الدوري الإسباني «الليجا»، والذي توجه بفوز برباعية على غريمه التقليدي ريال مدريد، قد فتح الباب أمام إحتمالات بقائه في «الكامب نو» رغم تصميمه حتى وقت قريب على الرحيل، ما لم تتم تلبية طلباته المادية، فيما يتعلق بالراتب ومكافأة التوقيع وعمولة وكلائه.

ونجح تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا في التعامل مع ديمبلي، وكان صاحب فضل في إشراكه بانتظام في المباريات لثقته الكبيرة فيما يتمتع به من موهبة وإمكانيات فنية كبيرة تصب في خدمة الفريق، وكان تشافي وراء ظهوره بهذا المستوى العالي الذي أثار إعجاب جماهير النادي التي باتت تطالب بضرورة الحفاظ على هذه «الجوهرة الفرنسية» بعد أن كانوا يهتفون ضده في المدرجات !!.

واعترف «رافا يوستي» نائب رئيس النادي الكتالوني بأن البارسا قد يعيد النظر في مسألة بقاء ديمبلي وتجديد عقده ومحاولة التوصل إلى صيغة اتفاق يرضي الطرفين. وقال أيضاً إن برشلونة يكثف جهوده من أجل التجديد للنجمين الشابين جابي ورونالد أراوخو.

انضم ديمبلي للبارسا في صيف 2017، قادماً من بروسيا دورتموند وينتهي عقده في الصيف القادم، ويحق له من الآن التفاوض مع أي نادٍ يرغب في التعاقد معه، ما يضع إدارة البارسا تحت ضغط، في ظل ظروف مالية صعبة يمر بها النادي.

وكانت المفاوضات بين الجانبين تجمدت لرفض النادي طلبات ديمبلي المغالي فيها، غير أن تشافي المقتنع تماماً بموهبة اللاعب وفائدته الكبيرة للفريق في مسيرته نحو العودة لتحقيق البطولات، قد يلعب دوراً إيجابياً في إقناع ديمبلي بتخفيض طلباته المادية، وخاصة أن المدرب الإسباني كان صاحب قرار إعادته إلى المستطيل الأخضر بدلاً من جلوسه في المدرجات أو استبعاده تماماً حتى نهاية الموسم.

وأكد نائب رئيس برشلونة أن النادي مستعد لاستئناف المفاوضات مع وكلاء ديمبلي، وأيضاً مع وكيلي جابي وأراوخو، وستحدد المرحلة المقبلة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حل مع اللاعبين الثلاثة الذين أصبحوا يمثلون أهمية قصوى ولاغنى عنهم في الفريق.

وإختتم يوستي كلامه الذي نقل موقع ياهو سبورت مقتطفات منه، بقوله: إذا ما استمر ديمبلي في اللعب على نفس هذا المستوى، وعلى راحته ومن دون الشعور بأية منغصات، فإننا من الممكن أن نلتقي مجدداً بوكلائه، وقد تنتهي المفاوضات ببقائه في «الكامب نو» مشيراً إلى أن النادي يعمل بكل طاقته من أجل إقناع جابي وأراوخو أيضاً بالبقاء وتجديد عقديهما، وعلق قائلاً: أنا متفائل، لأن اللاعبين الثلاثة سعداء في برشلونة.