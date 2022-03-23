سيميوني الأعلى راتباً في أوروبا !

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية النقاب أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني يحصل على أعلى راتب بين مدربي الأندية الأوروبية الكبرى، إذ يتقاضى 33. 3 مليون يورو شهرياً من إدارة «الروخي بلانكوس».

ويأتي في المركز الثاني الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بـ 89. 1 مليون يورو شهرياً، يليه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول براتب 49. 1 مليون يورو شهرياً بالتساوي مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، بينما يأتي في المركز الخامس ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي براتب قدره 17. 1 مليون يورو شهرياً.

ويعتبر سيميوني أقدم مدربي القائمة السابقة من حيث عدد السنوات التي أمضاها مع الأتليتي «10اعوام»، وكان يحصل على زيادة معتبرة في راتبه، كلما حقق فريقه نجاحات محلية أو أوروبية، ما يبرر زيادة راتبه بصورة كبيرة عن كل المدربين الآخرين، حسبما ذكرت «ليكيب».

سيميوني قاد «الروخي بلانكوس» للفوز ببطولة الدوري مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني مرة والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» مرتين، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» مرتين عامي 2014 و2016، وفي المرتين خرج على يد جاره اللدود ريال مدريد.

ولا يزال أتليتكو مدريد يقاتل على الصعيدين المحلي والأوروبي، ويركز بصورة أكبر على دوري الأبطال على أمل الفوز بها، بعد أن تأهل إلى ربع النهائي فيها، إثر فوزه على مانشستر يونايتد وإقصائه من دور الـ 16 للبطولة.