ملعب «الجماهير الصاخبة» الأفضل في العالم



مراد المصري (دبي)

كشف موقع استاديوم داتا بيس (Stadium Database)، عن اختيار ملعب «إل سادار» الخاص بنادي أوساسونا الأفضل في العالم، وذلك للملاعب التي تم افتتاحها أو إعادة افتتاحها بعد التطوير في عام 2021، وهو الملعب الذي تميز بمنح أعضاء النادي من الجماهير المشاركة في اختيار التصميم ومختلف عمليات التطوير الخاصة به.

ملعب «إل سادار» الخاص بأوساسونا تصدر التصويت الذي قام به موقع استاديوم داتا بيس، بعدما حصد أكثر من 41 ألف صوت، بعد منافسة مع 23 ملعباً حول العالم تم افتتاحها أو إعادة تطويرها في 2021.

أعضاء أوساسونا من جماهير شاركوا بنشاط في اختيار تصميم الاستاد، وفي طوال عملية التطوير، حيث قدموا وجهة نظر شفافة لاختيار الجوانب المفضلة في المشروع، مع مشاركة آرائهم وأفكارهم من أجل التحسين.

جماهير أوساسونا سبق أن دخلت تاريخ «الليجا» باعتباره ذات صرخة الفرح القياسية للأكثر صخباً في تاريخ المسابقة في مايو 2009 عندما سجل لاعبه السابق خوانفران هدفاً أنقذهم من الهبوط، حيث وصل صوت الاحتفال إلى أكثر من 115 ديسيبل.

مشروع تطوير ملعب «إل سادار» انطلق في عام 2018 لإعادة تحسين الملعب الذي تم افتتاحه للمرة الأولى في عام 1967، حيث تم الاحتفاظ بالهيكل الأصلي للملعب واستخدامه كأساس لإنشاء أرضية حديثة، ولافتة للنظر تتسع لأكثر من 23500 مشجع، وسقف باللون الأحمر المميز للنادي.

ما ميز عملية تطوير الملعب أن التكلفة بلغت 23,3 مليون يورو فقط، وهي القيمة المالية الأقل بين الـ 23 لاعباً التي كانت مرشحة للجائزة، وصرفت مبالغ كبيرة للغاية مقارنة به.

من بين التحسينات المختلفة تلك التي لها تأثير مباشر على تجربة المشجعين، مع نقاط دخول تم إنشاؤها للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة «المقعدين ومحدودي الحركة»، وتحسينات كبيرة من حيث الرؤية والمقاعد ومدرجات الاستاد.

ميكيل فيفانكو، رئيس العمليات في نادي أوساسونا اعتبر أن التجديد الذي تم بالتشاور مع أعضاء النادي، الذين اختاروا المشروع النهائي بالفعل، يظهر أن الأمر كان يخص الجميع من عناصر النادي، وعلى رأسهم جماهيره.