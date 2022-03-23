«الليجا» تحتفل بكرة القدم في سماء دبي

دبي (الاتحاد)



اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، دبي، كإحدى الوجهات حول العالم ضمن الاحتفالات التي تقيمها بكرة القدم الإسبانية عموماً، وكونه أسبوع «الكلاسيكو» الذي جمع ريال مدريد وبرشلونة، وذلك من خلال فعالية غير اعتيادية من خلال القفز بالمظلات في سماء «دانة الدنيا».

وأقامت «الليجا» بالتعاون مع شريكها «ديفي واليت» للعملات المالية المشفرة، فعالية احتفالية بمشاركة عدد من أشهر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بالقفز بالمظلة، بالتعاون مع «سكاي دايف دبي»، وهم يرتدون قمصان الفريقين ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت مايتي فينتورا، مديرة مكتب الليجا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن إقامة هذا الحدث في دبي يعكس أهمية الإمارات لكرة القدم الإسبانية في المنطقة ككل، وقد يتساءل البعض عن سبب تعاوننا مع علامة تجارية في مجال العملات المشفرة، لكننا في الواقع نتوافق إلى حد كبير من خلال القيم المشتركة لريادة الابتكار بصفتنا علامات تجارية منافسة في قطاعاتنا، سواء تعلق الأمر بدعم المواهب المستقبلية أو التقنيات المستقبلية».

وتابعت: أردنا إنشاء تجارب هادفة وجاذبة لجمهورنا، ونشعر بالتأكيد أننا فعلنا ذلك قبل وأثناء وبعد نهاية مباراة الكلاسيكو، وتمثل الاحتفالات التي رافقت هذه المباراة المثيرة فقط بداية شراكتنا، وسيكون هناك العديد من برامج التنشيط لاحقا.

قال نيك سابونارو، الرئيس التنفيذي لشركة Divi Wallet: أطلقنا شراكتنا مع لاليجا في أواخر العام الماضي، وليس هناك طريقة لبدء الأنشطة في الشرق الأوسط أفضل من الاحتفال بمباراة «الكلاسيكو»، فلا يوجد أروع من مباراةٍ ينتظرها الجميع لكي تجمع بينهم بعد أن شهدنا سنوات مشحونة بالتحديات، ولم يخيّب هذا اللقاء الآمال من دون شك.

وتابع سابونارو: استمتعنا حقاً بتفاعلنا النشيط مع المشجعين على تويتر الليلة الماضية والمشاركة في المسابقة المنظمة بين الشوطين مع الأول مع الأسطورة الكبيرة لويس غارسيا. كما كانت هناك بعض الجوائز المذهلة التي تم الحصول عليها، وكانت الأجواء مثيرة حقاًّ!.