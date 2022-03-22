«الأبيض الأولمبي» يواجه الصين في افتتاح «الدولية الودية»

دبي (الاتحاد)

يقص منتخبنا الوطني الأولمبي، شريط المشاركة في البطولة الدولية الودية، للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة IAST SPORTS بمواجهة نظيره منتخب الصين في الثامنة مساء اليوم، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، بنادي شباب الأهلي. وجرى ظهر أمس عقد الاجتماع الفني للبطولة، بحضور راشد عامر مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، بجانب إيمار رسلان ممثل شركة IAST SPORTS .

وتقام البطولة في ملاعب استاد مكتوم بن راشد، ملعب شباب الأهلي بالعوير، وملعب ذا سيفنز. وتشهد انطلاقة البطولة 5 مباريات في يومها الأول، تجمع إلى جانب مباراة «الأبيض الأولمبي» ومنتخب الصين، تايلاند مع قطر في الرابعة عصراً على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويلتقي في التوقيت ذاته اليابان مع منتخب كرواتيا «للشباب» على ملعب العوير، ويلتقي في المباراة الثانية في الملعب ذاته فيتنام مع العراق في الثامنة مساء، فيما يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب أوزبكستان في الخامسة مساء على استاد ذا سيفنز.