«الأبيض» يختتم تحضيرات مواجهة «أسود الرافدين»

معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً لمواجهة أسود الرافدين غداً «الخميس»، في المحطة قبل الأخيرة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، لحساب مباريات المجموعة الأولى، التي يحتل المنتخب الترتيب الثالث بها برصيد 9 نقاط.

ويحتاج المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي الشقيق حتى يبتعد بالمركز الثالث المؤهل للملحق القاري، قبل أن يعود للقاء المنتخب الكوري الجنوبي بدبي يوم 29 الجاري في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال.

وعلى الجانب الآخر، سيطرت حالة من المعنويات المرتفعة على أجواء معسكر المنتخب الوطني، الذي دخله اللاعبون منذ يوم 14 مارس الجاري، حيث حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على تكثيف التدريبات، لا سيما الجوانب التكتيكية بالتوازي مع الارتقاء بالجوانب البدنية لرفع لياقة جميع عناصر المنتخب.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة التحلي بالجدية اللازمة خلال التدريبات، والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية، خاصة أن التشكيلة الأساسية سيتم اختيارها بناء على مردود اللاعبين في التدريبات، ما أشعل روح التنافس بين جميع عناصر المنتخب ضمن قائمة الـ25 لاعباً، التي تمسك أروابارينا باصطحابها إلى الرياض، بعد استبعاد شاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة.

وتضم القائمة، ماجد ناصر، خالد عيسى، محمد الشامسي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى، بندر الأحبابي، محمود خميس، عبد العزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خالد الهاشمي، محمد البلوشي، عبد الله النقبي، ماجد حسن، علي سالمين، عبد الله رمضان، ماجد راشد، كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبد الله، يحيى الغساني، علي صالح، حبيب الفردان، علي مبخوت، سلطان عادل.

وكانت البعثة قد غادرت مساء أمس عقب أداء التدريب الرئيسي على الملعب الفرعي لنادي النصر بدبي، على أن تعود البعثة بعد مباراة العراق مباشرة إلى دبي، لبدء التحضير والاستعداد لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي يوم 29 مارس الجاري.

ويفتقد المنتخب الوطني جهود عبد الله رمضان، الذي سيغيب عن مباراة الغد لتراكم الإنذارات، بالإضافة لطحنون الزعابي، إلا أن الأخير أصيب بوعكة صحية منعته من السفر مع البعثة إلى الرياض، ويمتلك المنتخب البديل المناسب لكل لاعب، وهو ما دفع رودولفو للوقوف على جميع العناصر واستدعاء لاعبين لديهم القدرة على الأداء في أكثر من مركز.

من جانبه، أشاد رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الوطني، بحالة الالتزام والجدية التي كان عليها جميع اللاعبين بصفوف المنتخب، خلال المعسكر المغلق بدبي، والذي شهد تدريبات على فترتين صباحية ومسائية راعت كافة الجوانب، الخططية والتكتيكية والبدنية، وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التركيز داخل الملعب، والقتال على الفرصة من أجل تحقيق تطلعات جماهير الكرة الإماراتية، وأوضح أن المنتخب سيرفع شعار الفوز في جميع مبارياته، وسيقاتل على فرصة التأهل للمونديال مادامت قائمة.

وأضاف: «الرغبة الكبيرة للأبيض في تقديم مباراة قوية أمام أسود الرافدين مساء الخميس المقبل، نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، ولكن يجب أن نكون مستعدين، وأن نسعى لفرض أسلوبنا وقول كلمتنا».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل على خطتين، الأولى قصيرة المدى وتهتم بضرورة حسم بطاقة التأهل للمحلق القاري، ومن ثم التمسك بأمل التأهل للمونديال، ولتحقيق ذلك نحتاج لتكاتف الجميع خلف المنتخب واللاعبين.

وعن جاهزية القائمة التي قام باختيارها وحرصه على القيام بزيارات للأندية قال: «راعينا أن تكون القائمة متوازنة وتضم لاعبين أصحاب خبرة وآخرين من الشباب، وذلك بناء على حاجة المنتخب الفنية، وأتمنى أن تنعكس الخيارات بشكل إيجابي على نتيجة المباراة، أما الزيارات الميدانية للأندية فكانت للوقوف على قدرات جميع العناصر عن قرب والتعرف على أداء اللاعبين، وقد حرصت على متابعة أغلب مباريات الدوري، لانتقاء أجهز اللاعبين القادرين على تنفيذ فكر الجهاز الفني لتلك المرحلة».

ولفت مدرب المنتخب إلى أن المرحلة بعيدة المدى لتجهيز «الأبيض» ستهتم بالبناء للمستقبل ولكنها ستكون عقب انتهاء التصفيات.

وعلى الجانب الآخر، أشاد أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات المشرف على المنتخب الوطني الأول، بأجواء معسكر الأبيض، ولفت إلى وجود ثقة كبيرة في جميع اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي، وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وفر كل ما يلزم لنجاح مهمة المنتخب، وأوضح أن الأبيض سيغادر الليلة إلى الرياض، على أن يؤدي تدريبه الأخير غداً على استاد الملك فهد الدولي، قبل مواجهة أسود الرافدين الخميس.

وقال: «كل التدريبات كانت على ما يرام، كما كان تركيز اللاعبين حاضراً طوال فترة المعسكر، ورسالتي للشارع الرياضي، هي ضرورة الثقة في المنتخب».

وتابع: «جميع اللاعبين على قدر المسؤولية ولا يوجد لاعب واحد لا يحلم بالتأهل لكأس العالم، لذلك نحتاج استمرار الدعم والثقة في هؤلاء اللاعبين، خصوصاً أننا أمام مرحلة جديدة مع جهاز فني جديد، وندخل مباراة مهمة في التصفيات أمام العراق التي سنسعى للفوز فيها من أجل السير بعيداً في التصفيات، والوصول لمرحلة الملحق ومن ثم القتال على فرصتنا لبلوغ كأس العالم».



راشد بن حميد يؤازر اللاعبين

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب الوطني التي جرت على الملعب الفرعي بنادي النصر، وأشاد رئيس الاتحاد بالعمل الجماعي داخل صفوف المنتخب وحرص الجميع على الاستفادة من التجمع الحالي قبل مواجهتي منتخبي العراق وكوريا الجنوبية.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى بذل أقصى ما يستطيعون من أجل الحفاظ على فرصة التأهل للملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر والتضحية، ووضع مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، مثمناً عمل الجهازين الفني والإداري، متمنياً لبعثة الأبيض التوفيق والنجاح.



ياسر سالم: اللاعبون على «قلب رجل واحد»

أشاد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني بالأجواء التي يشهدها معسكر منتخبنا الوطني، وأكد على حالة الانسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين، وسيادة «روح الأسرة الواحدة»، التي تجمع بين اللاعبين.

وأضاف: «لاعبو الأبيض على قلب رجل واحد، وهدف الجميع هو أن يكون المنتخب سبباً في إسعاد الجماهير».

كما أوضح أن الالتزام والجدية التي أبداها اللاعبون خلال المعسكر، عكس حرص الجميع على ضرورة تحقيق أفضل ختام لمشوار التصفيات، وحصد بطاقة التأهل من المجموعة للملحق القاري، بهدف القتال على الفرصة في التأهل للمونديال، حتى اللحظة الأخيرة لمواجهات الملحق.

وتطرق مدير المنتخب، لحالة التفاهم بين اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي يهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالمنتخب، مشيراً إلى أن المعسكر شهد الاهتمام بالنواحي الخططية والبدنية والتكتيكية، كما شهد حرص المدرب على تطبيق فلسفته الفنية وطريقة اللعب الأنسب.

وقال: «الجهاز الفني يتعامل مع جميع عناصر المنتخب بشكل أكثر من مميز، خاصة أن شعار المدرب رودولفو هو أن جميع عناصر القائمة يجب أن يكونوا على نفس المستوى، لدخول التشكيلة الأساسية للمباريات، وهو ما أشعل روح التنافس بين اللاعبين لصالح الأبيض».

ولفت ياسر سالم إلى أن معسكر المنتخب شهد أداء مميزاً من جميع اللاعبين وتمسكهم بالروح القتالية، والتركيز والجدية في التدريبات وهي كلها مؤشرات ترفع من معنويات المنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام أسود الرافدين، التي سيدخلها الأبيض بدوافع الفوز بالتأكيد.