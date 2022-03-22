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«المنتخبات» تعتمد المشاركات الخارجية
اجتماع لجنة المنتخبات برئاسة حميد الطاير (الاتحاد)
23 مارس 2022 01:05

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، اجتماعها الدوري في ستاد آل مكتوم برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد الطنيجي، عبدالله سالم بن طوق ومطر محمود الحوسني أعضاء اللجنة، إلى جانب راشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، وحضر جانباً من الاجتماع رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني.
واطلعت اللجنة على آخر الترتيبات الخاصة بسفر بعثة منتخبنا الوطني إلى العاصمة السعودية الرياض، لمواجهة منتخب العراق غداً «الخميس» ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، ومناقشة تقرير الجهاز الفني للمنتخب حول فترة التجمع الحالي، حيث تم التأكيد على توفير كل مقومات النجاح للجهاز الفني والإداري واللاعبين.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات الأخيرة للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي ستنطلق اليوم بمشاركة عشرة منتخبات، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل، حيث يأتي تنظيم البطولة في إطار حرص اللجنة على إعداد المنتخب بصورة مثالية للبطولة الآسيوية ولعب مباريات قوية، مما يتيح الفرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة العناصر التي تم ضمها مؤخراً للقائمة.
واعتمدت اللجنة مشاركة منتخبنا للشباب تحت 20 عاماً في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستقام مبارياتها للفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل بنظام التجمع، وكذلك مشاركة منتخبنا للناشئين تحت 17 عاماً في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام للفترة من 1 على 9 أكتوبر كذلك بنظام التجمع.
وناقش الاجتماع أيضاً التقرير المقدم من الإدارة الفنية حول سير عمل برنامج مراكز التدريب والتطوير في مختلف مناطق الدولة، وآلية اختيار اللاعبين والحصص التدريبية الأسبوعية إلى جانب الدورات التدريبية للأجهزة الفنية التي تم عقدها مؤخراً، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

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