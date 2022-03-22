«المحترفين» تعلن مواعيد الدور الثاني للدوري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد الجولات المتبقية من الدور الثاني، لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد التنسيق مع الأندية والقنوات الرسمية الناقلة، حيث تقام مباريات الجولة 20 على 3 أيام، في 3 و4 و5 أبريل المقبل، وذلك لظروف مشاركة أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تقام مباريات الأندية الثلاثة في اليوم الأول للجولة، وتختتم الجولة يوم 5 أبريل المقبل بلقاء العين متصدر ترتيب الدوري أمام الوصل على استاد هزاع بن زايد، فيما تقام جميع المباريات في شهر رمضان المبارك، خلال أبريل المقبل، في العاشرة مساء.

يتوقف الدوري بعد تلك الجولة لظروف مشاركة أنديتنا الثلاثة ممثلي كرة الإمارات، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، بنظام البطولة المجمعة للفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.

ويعود قطار الدوري مجدداً بالجولة 21، والتي ستقام على 3 أيام أيضاً، وسيكون اليومان الأول والثاني منها في 22 و23 أبريل المقبل، بينما يقام اليوم الثالث للجولة يوم 30 أبريل المقبل، وهي المباريات المجدولة لأنديتنا الثلاثة المشاركة بدوري الأبطال، بعد عودتها من المشاركة بالبطولة.

وستكون الجولة 22 من دوري أدنوك يومي 7 و8 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الجولة 23 يومي 14 و15 مايو، وستقام المباريات عقب شهر رمضان المبارك على فترتين؛ الأولى في السادسة مساء، والثانية في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.

أما الجولات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة فيتم تحديد توقيت مبارياتها لاحقا بناء على تحديد الفرق المنافسة على لقب البطولة أو الفرق المتنافسة للهروب من الهبوط، حيث تقام الجولة 24 يومي 18 و19 مايو المقبل، والجولة 25 يومي 22 و23 من نفس الشهر، وتقام الجولة 26 والأخيرة يومي 26 و27 مايو المقبل.

وعلى صعيد آخر، قررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع فريقي العين وشباب الأهلي 4 مايو 2022 وسيتم الإعلان عن ملعب المباراة في وقت لاحق.