69 جواداً في مزاد «بريز اب» بميدان

محمد حسن (دبي)

تشهد حلبة الاستعراض بمضمار ميدان في الخامسة مساء اليوم مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» للخيول في عمر السنتين، الذي يعتبر الأول من نوعه وينظمه نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات جوفس العالمية الشهيرة، ويقام الحدث قبل ثلاثة أيام من كأس دبي العالمي، ويتعين على كل الراغبين في الشراء من المزاد، حضورياً أو عبر الإنترنت باستخدام منصة جوفس الالكترونية، والتسجيل في نادي دبي لسباق الخيل مسبقاً.

وشهد مضمار التدريب بميدان صباح أمس، ركضاً استعراضياً للخيول المشاركة في المزاد، حيث تم عرض الخيول المشاركة في المزاد أمام الملاك والراغبين في الشراء من خلال المزاد لرؤية الخيول عن قرب والاطمئنان على صحتها.

ويعرض المزاد في انطلاقته الأولى 69 من الخيول الصغيرة تنحدر من أرفع السلالات في أوروبا والعالم وتشمل أبناء الفحول: «امريكان فيرو»، «أروجيت»، «كيرلن»، «دارك انجل»، «دباوي»، «أكسيد اند اكسل»، «فرانكل»، «جن رنر»، «انتو مسشيف»، «انفيسيبل سبريت»، «جستفاي»، «كودياك» وغيرها من الفحول المعروفة بجودة سلالتها.

ومن الأسماء البارزة التي اشتملت عليها قائمة المزاد، مهر ينحدر من نسل الفرس «بولار ريفر» الفائزة بسباقي ألف جينيز الإمارات للفئة الثالثة وأوكس الإمارات في العام 2016، والمهر ينحدر من نسل الفحل «أمريكان فيرو»، وتضم القائمة ابن للفحل «هوكبيل» الذي فاز بشعار جودلفين في عشر مناسبات، تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، كان أهمها فوزه بسباق اكليبس ستيكس للفئة الأولى بمضمار سنداون في العام 2016، وسباق دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى في العام 2018.

أما الفحل الأشهر عالمياً، «دباوي» والذي حقق أبناؤه أرقاماً قياسية في أوروبا وتصدر قوائم الفحول في كرنفال 2022، فيمثل في المزاد بمهرة وهي أخت غير شقيقة لفائز، وتنحدر من نسل «جويفول هوب» ابنة «شمردل» الفائزة بسباق مصنف وشقيقة الفائز بالديربي الإيطالي «كراكجاك كينج».