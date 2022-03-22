4 مواجهات تدشن سباق كأس رئيس الدولة للطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق في السابعة مساء اليوم، منافسات كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة «لفئة الرجال» لموسم 2021-2022، بإقامة 4 مواجهات مرتقبة في دور الثمانية «ربع النهائي»، والتي تقام في توقيت موحد وعلى «الملاعب المحايدة»، حيث يلعب النصر في مواجهة الجزيرة بصالة نادي العين، وحتا والوصل على صالة نادي عجمان، وشباب الأهلي والعين في صالة الجزيرة، وبني ياس وعجمان في صالة الوصل.

وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة التي تجمع آخر بطلين متوجين بلقب «البطولة الأغلى»، ممثلين في شباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة في 2020-2021 والعين بطل نسخة 2019-2020 على صالة نادي الجزيرة، فيما يلعب «العميد» بطل ثنائية كأس نائب رئيس الدولة والسوبر خلال الموسم الحالي 2021-2022 في مواجهة الجزيرة.

وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في مواجهات ربع النهائي اليوم، إلى الدور قبل النهائي والمقرر مساء الأحد المقبل، حيث يلعب المتأهل من «النصر والجزيرة» في مواجهة المتأهل من مباراة «حتا والوصل»، ويلعب الفائز من مباراة «شباب الأهلي والعين» أمام المتأهل من «بني ياس وعجمان».

ويسدل الستار على «البطولة الأغلى»، بإقامة مواجهة النهائي بين المتأهلين من مباراتي نصف النهائي مساء الخميس 31 مارس الحالي في ملعب محايد يحدد لاحقاً.