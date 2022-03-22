مهرجان «التحدي للجو جيتسو» ينطلق السبت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان التحدي للجو جيتسو للعام الحالي، التي تتضمن بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من 4 إلى 15 عاماً يومي السبت والأحد المقبلين في جو جيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

وسوف تستثمر هذه النسخة النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من مهرجان التحدي للجو جيتسو في فبراير الماضي، وسط إقبال كثيف على التسجيل الذي أُغلق أمس.

وفي هذا السياق يؤكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو أن الاتحاد في اجتماع مجلس إدارته الأخير حدّد أبرز ملامح المرحلة المقبلة، والتي ستكون واحدة من أهم مرتكزاتها الاستثمار في فئة البراعم والأطفال، وتصميم برامج وبطولات تسهم في صقل مواهبهم، وإعدادهم للدخول لعالم الاحتراف عبر تنظيم بطولات ومهرجانات خصيصاً لهم، ووفقاً لأفضل الممارسات.

وأضاف: بطولة التحدي للجو جيتسو تواكب رؤية الاتحاد في بناء جيل قوي، خصوصاً أن النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت الشهر الماضي شهدت منافسات استثنائية للبراعم، نالت إعجاب وإشادة الجماهير في المدرجات، وأظهر اللاعبون خلالها مهارات بدنية وذهنية متقدمة على أبسطة النزالات، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والفخر بهذا الجيل الواعد، وسنواصل تسخير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير قدرات أبطال المستقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول إلى أعداد كبيرة بالمئات ترغب في المشاركة بهذا المهرجان الكبير، ما يعكس أهمية ومكانة البطولة لدى مجتمع الجو جيتسو في الدولة، ولدى الأسر والعائلات التي تلعب دوراً مهماً في المساهمة بتحقيق رؤية الاتحاد عبر حث وتشجيع أبنائها على ممارسة اللعبة واحترافها.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة «السبت»، بمنافسات الأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر.

من ناحية أخرى يوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأسر التي ستحضر البطولة، بما فيها ألعاب وأنشطة ترفيهية للعائلات، ومنطقة مخصصة لعربات الطعام لمجموعة من أبرز علامات الضيافة.