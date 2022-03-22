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الرياضي
«القابضة» واتحاد الكرة يطلقان «البطولة الرمضانية»
«القابضة» واتحاد الكرة يطلقان «البطولة الرمضانية»
22 مارس 2022 21:15

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، واتحاد الكرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مقر الاتحاد، عن إطلاق بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية لكرة القدم، والتي ستقام خلال الشهر الفضيل، بمشاركة 35 فريقاً من «القابضة» (ADQ) وشركات محفظتها، في منافسة ودّية تحت الإشراف الفني والتحكيمي والتنظيمي لاتحاد الكرة.
كما سيشارك في المباريات النهائية لاعبو كرة قدم حاليون وسابقون وناشئون، بالإضافة إلى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم، وسيعود ريع عائدات المباريات إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وتندرج بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية لكرة القدم ضمن منصّة «القابضة» (ADQ) الرياضية؛ «أداء متميز وتطور مستمر»، والتي تهدف إلى التشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، وتأتي في إطار شراكة «القابضة» (ADQ) بعيدة المدى مع اتحاد الكرة.
وفي معرض تعليقه على البطولة، قال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في «القابضة» (ADQ): «نحن متحمسون لتقديم بطولة القابضة (ADQ) الرمضانية لكرة القدم، والتي سيشارك فيها لأول مرة أكثر من 500 لاعب من «القابضة» ومن شركات محفظتنا.
أضاف: «من خلال اعتمادنا على الشراكة مع الهيئات والمؤسسات التي تتوافق معنا في الرؤية والطموح، مثل اتحاد الكرة، نلتزم بتعزيز روح الفريق، والتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحةً ونشاطًا، مع العمل على ترسيخ ثقافة مشتركة للأداء المتميز، خلال شهر رمضان المبارك وما بعده».
ومن جانبه، قال محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «نتطلع من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع «القابضة» (ADQ) إلى تحفيز المنافسة الودّية بين لاعبي كرة القدم في «القابضة» والشركات التابعة لها، وانطلاقاً من حرصنا على دعم الجهات الراعية لنا في طموحاتها ومبادراتها الصحية والرياضية، والتي تشكل جزءاً أساسياً من إطار عملنا المؤسسي، تسعدنا المشاركة في بطولة «القابضة» الرمضانية؛ حيث شهدنا تجاوباً كبيراً لدى اللاعبين المتحمسين، ونحن واثقون بأن هذه البطولة ستكون فاتحة للعديد من البطولات الودّية التي ستقام في السنوات القادمة».

الشركة القابضة ADQ
أبوظبي
اتحاد الكرة
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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