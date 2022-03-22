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الرياضي
راشد بن حميد يؤازر لاعبي «الأبيض» قبل السفر إلى الرياض
راشد بن حميد يؤازر لاعبي «الأبيض» قبل السفر إلى الرياض
22 مارس 2022 20:52

دبي (الاتحاد)
شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، مساء اليوم، تدريبات المنتخب الوطني التي جرت على الملعب الفرعي بنادي النصر، قبل سفر بعثة «الأبيض» إلى الرياض لمواجهة المنتخب العراقي في تصفيات المونديال.

وأشاد رئيس الاتحاد بالعمل الجماعي داخل صفوف المنتخب وحرص الجميع على الاستفادة من التجمع الحالي قبل مواجهتي منتخبي العراق وكوريا الجنوبية.
ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى بذل أقصى ما يستطيعون من أجل الحفاظ على فرصة التأهل للملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر والتضحية، ووضع مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، مثمناً عمل الجهازين الفني والإداري، متمنياً لبعثة الأبيض التوفيق والنجاح.

راشد بن حميد النعيمي
اتحاد الكرة
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