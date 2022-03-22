قرعة متوازنة لكأس دبي العالمي للخيول



رضا سليم ومحمد حسن (دبي)

جرت اليوم بمقر اوبرا دبي، مراسم القرعة الرسمية لكأس دبي العالمي للفئة الأولي الذي سيُقام السبت المقبل في نسخته السادسة والعشرين بمضمار ميدان العالمي، بمشاركة 131 خيلاً من 13 دولة، وتشارك في الشوط الرئيسي 11 خيلاً.

وخرج الكل راضياً بعد أن جاءت القرعة متوازنة بالنسبة لجميع المشاركين خاصة خيول الإمارات، والخيول الأميركية، والخيل السعودي، والبرازيلي، والياباني.

وتولت مضيفات «طيران الإمارات»، الراعي الرسمي للسباق الرئيسي، مهام سحب أسماء الخيول تباعاً، مع إتاحة الفرصة لمالك أو مدرب الخيل الذي تم سحب اسمه، باختيار «مجسم برج خليفة» الذي يحتوي على بوابة الانطلاق.

وينطلق «هايبوثيتكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، من البوابة (10)، فيما ينطلق «ريل وورلد» من البوابة (6)، و«ماجني كورس» من البوابة (9) وهما لجودلفين، و«ريمورس» لإسطبلات الراشد في البوابة (11).

ووقعت «المرشحة الأميركية»، أبرزها «لايف از جود» في البوابة (1)، فيما ينطلق رفيقه «هوت رود شارلي» من البوابة (7)، و«ميد نايت بوربون» من البوابة (8) و«كنتري جرامر» من البوابة (5)، ونالت رضا المشاركين، وينطلق البرازيلي «ايرو تيرم» من البوابة (2)، والياباني «شوا ويزارد» من البوابة (3)، والسعودي «جروسير جاك» من البوابة (4).

وقبل إجراء قرعة الشوط الرئيس ثم إجراء قرعة الأشواط المساندة، حيث تم سحب قرعة شوط القوز للسرعة «عشبي» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، برعاية (عزيزي للتطوير)، بمشاركة «مان اوف بروميس»، و«كريتيف فورس»، و«متفوق» لجودلفين، و«خزام» لشادويل.

وأجريت أيضاً قرعة شوط «دبي جولدن شاهين»، برعاية «اتلانتيس دبي»، ومسافته 1200 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، وتبلغ قيمة جائزته مليوني دولار، وأبرز خيول الإمارات، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وأسفرت قرعة شوط «دبي تيرف» برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة الشوط 1800 متر وقيمة جائزته 5 ملايين دولار، ويبرز من خيول الإمارات، «ديزرت فاير»، «لورد نورث»، و«محافظ».

وجاءت قرعة شوط «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائزه المالية (6) ملايين دولار، وتشارك الإمارات بخيول يبير ودبي فيوتشر.

وشملت قرعة الأشواط الأربعة التي تمت بوساطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي شوط «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، ويتصدر الترشيحات «دريان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

إلى جانب أشواط «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

وتوزع جوائز الشوط الرئيس بواقع 7.2 مليون دولار للأول، 2.4 مليون دولار للثاني، و1.2 مليون دولار للثالث، و600 ألف للرابع، و360 ألف للخامس، و240 ألف دولار للسادس.



راشد بن دلموك: دبي تجمع المبدعين ولا نهاية للتميز



أكد الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم رئيس نادي دبي لسباقات الخيل أو كأس دبي العالمي شهدت 189 سباقاً ومشاركة 32 دولة و473 مدرباً و321 فارساً وحققت خيول الدولة 85 فوزاً في تجسيد صريحة للجدية والتنافسية، ما يجعله الحدث الأبرز في رياضة السباقات حول العالم، وبينما نفتتح الدورة الـ 26 يسعدنا أن النسخة الحالية تسير على نفس كثافة المشاركة الدولية والثقل وهو ما يتميز مع دبي مدينة المبدعين هو تأكيد لمقوله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن سباق التميز لا يوجد خط نهاية له.

وأضاف: السباق يبرز حضارة دولة الإمارات ليس فقط للموجودين هنا بل لمئات الملايين عبر البث الإعلامي والرقمي حول العالم، ويمثل ربطاً وتقاربنا بين الشعوب الأمم وحدثاً من وإلى العالم.



ابن غدير: ثقتي كبيرة في «هايبوثيتيكال»



أكد المدرب سالم بن غدير ثقته الكبيرة في تحقيق الجواد «هايبوثيتيكال» الفوز في الشوط الرئيسي لسباق كأس دبي العالمي، وذلك عقب وقوعه في البوابة رقم 10 ضمن القرعة الشوط الرئيسي، وقال: «تمنيت أن نتواجد في بوابة أفضل، ولكن هذه شروط السباق وعلينا القيام بالأفضل من أجل تحقيق المطلوب خلال السباق الأكبر والأبرز والأهم في العالم».

وأضاف: ننتظر التوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بكل ما علينا خلال الفترة الماضية، ونتطلع للأفضل دائما في أهم وأقوى السباقات، لافتاً إلى أن برنامج الإعداد الخاص بالخيل المشارك تم على أكمل وجه.

وفيما يتعلق برأيه في بقية الخيول المشاركة في الشوط يقول بن غدير: الشوط الرئيسي بالتأكيد يتواجد فيه صفوة الصفوة من الخيول، وبالتالي ستتواصل المنافسة والندية في السباق العالمي، ليفوز الأجدر بالكأس.

وأشار إلى أن كأس دبي العالمي مع وصوله للنسخة الـ 26 حقق الهدف منه، وسيواصل التألق والتميز، لافتاً إلى أنه سيبدأ الاستعداد للنسخة السابعة والعشرين من اليوم الثاني لنهاية النسخة الحالية.