محمد الشرقي يستقبل وفد اللجنة المنظمة لتصفيات كأس غرب آسيا لـ «الصالات»

الفجيرة (وام)



أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة السمعة الدولية التي تحظى بها إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية بمختلف ألعابها؛ بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتوفير أفضل الخدمات اللوجستية والعوامل التنظيمية الداعمة لإنجاح الأحداث الرياضية التي تستضيفها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد اللجنة المنظمة لتصفيات كأس غرب آسيا لكرة قدم الصالات، برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

ورحّب سمو ولي عهد الفجيرة بأعضاء الوفد، مؤكّداً أن الفجيرة تحرص على تسخير الموارد والإمكانات اللازمة لضمان إنجاح استضافة الحدث وتحقيق أهدافه بما يليق بسمعة الدولة في تنظيم الأحداث العالمية.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى تفاصيل التحضيرات لتصفيات كأس غرب آسيا لكرة قدم الصالات وبرنامج البطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في أبريل القادم، بمشاركة فرق ومنتخبات رياضية تمثل عدداً من دول العالم.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى أهمية المنافسات الرياضية المحلية والعالمية في مختلف أنواع الرياضات، لإسهامها الفعال في دعم القطاع الرياضي، وتعزيز حضور الأندية الرياضية، متمنياً سموه للمنظمين التوفيق في تنظيم الحدث، وللمنتخبات المشاركة في التصفيات المثابرة لتحقيق أفضل النتائج في المنافسة.

وثمّن أعضاء الوفد حرص سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سير عمل اللجان المنظمة للتصفيات، ودعم سموه للبطولات الرياضية التي تعزز حضور الدولة في المجال الرياضي على مستوى العالم.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وخميس الشامسي عضو لجنة كرة قدم الصالات بالاتحاد الآسيوي.