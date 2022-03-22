351 جواداً في بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية



أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق في العاشرة والنصف صباح الغد بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، وتستمر المنافسات لمدة 3 أيام بمشاركة 351 خيلاً تعود إلى 152 مالكاً ومربطاً، وتحتوي المنافسات على 20 فئة، فيما تناهز القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مبلغ 4 ملايين و160 ألف درهم.

وسيتم تحكيم الخيل خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس والعنق، والجسم والتناسق، والأرجل والحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول لإحراز لقب البطل الذهبي، والبطل الفضي، والبطل البرونزي. وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالفئة الأولى المخصصة للمهرات بعمر سنة، وتم توزيعها على 5 أقسام هي «أ، ب، ج، د، ه»، تليها الفئة الثانية المخصصة للمهرات عمر سنتين وتم تقسيمها إلى 3 أقسام «أ، ب، ج».

ويستهل اليوم الثاني بالفئة الثالثة المهرات عمر 3 سنوات، تليها الفئة الرابعة المخصصة للأفراس عمر 4 سنوات وما فوق وهي تتكون من قسمين أيضاً/أ، ب/، ثم الفئة الخامسة الأمهار عمر سنة، وتتكون من 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم الفئة السادسة للأمهار عمر سنتين «أ، ب»، وتختتم فعاليات اليوم الثاني بالفئة السابعة للأمهار عمر 3 سنوات.

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث والختامي للبطولة بالفئة الثامنة للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، موزعةً على قسمين «أ، ب»، وتختتم بأشواط البطولات، وتتأهل الخيل الحائزة على المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في البطولات الست وهي: بطولة المهرات بعمر سنة، ثم بطولة المهرات، ثم بطولة الأمهار بعمر سنة واحدة، ثم بطولة الأمهار، ثم بطولة الأفراس، ثم بطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

من جانبه، أكد محمد أحمد الحربي المدير العام للجمعية «أن تنظيم بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية للمرابط الخاصة، يأتي بدعم القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك لتشجيع وتحفيز ملاك المرابط الخاصة من أجل زيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي وتجويد وتطوير الأداء».

وأكد أن الجمعية أكملت كافة الاستعدادات لإخراج البطولة في أفضل صورة، بما يتناسب مع معايير التنظيم الاحترافي الذي اعتادت الجمعية أن تجعلها ممارسة يشهد بها الجميع في الداخل والخارج بكافة بطولاتها، مشيراً إلى أن كل التجهيزات اللوجستية وأعمال اللجان الفنية والتنظيمية اكتملت من أجل الانطلاق.

وقال الحربي: «ما يضاعف سعادتنا بأنه حسب النتائج الأخيرة في البطولات العالمية على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا، حققت خيول من إنتاج مرابط الإمارات العديد من الميداليات الذهبية والمراكز الأولى والفوز على مستوى العالم».