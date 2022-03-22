اليوم 08:43
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
رينارد: صدارة المجموعة هدف «السعودي»
رينارد: صدارة المجموعة هدف «السعودي»
22 مارس 2022 17:30

الشارقة (د ب أ)

قال هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، إنه يرى أن فريقه يستحق أن يحتل صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وذلك قبل المباراتين الأخيرتين المقررتين أمام الصين وأستراليا.
ولم يتراجع المنتخب السعودي عن أول مركزين في المجموعة منذ بداية التصفيات وقد تجاوز أستراليا إلى المركز الأول مع نهاية الجولة الرابعة، عندما خسرت أستراليا أمام اليابان وتغلبت السعودية على الصين.
وخسر المنتخب السعودي مباراته الماضية أمام نظيره الياباني 0-2 في سايتاما ضمن الجولة الثامنة، وهي الهزيمة الأولى له في المجموعة، ليتأجل حسم تأهل المنتخب السعودي إلى فترة التوقف الدولي الأخيرة التي يتأهب لها حالياً، حيث يلتقي منتخبي الصين وأستراليا يومي الخميس والثلاثاء المقبلين، على الترتيب.
ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام اليابان وأربع نقاط أمام أستراليا التي تحتل المركز الثالث.
وسيكون الفوز على الصين في الشارقة، كافيا لضمان التأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخ المنتخب السعودي كما أن التعادل قد يكون كافياً أيضاً، لكن بشرط فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي في الجولة نفسها.
وقال رينارد، الذي أبدى ثقة كبيرة، خلال استعدادات المنتخب لمواجهة الصين: «نحن في مركز ممتاز في المجموعة، قدم اللاعبون عملاً لا يصدق، وكل شيء الآن في أيدينا، نعم، الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على واحدة من البطاقتين المباشرتين لكأس العالم، لكنني أريد أن نحتل الصدارة، لأننا كنا نتصدر المجموعة منذ فترة طويلة».
وأضاف في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نشرها اليوم: «في كرة القدم الدولية، الأمور دائماً صعبة، ولكن عندما تمثل بلادك، لا يوجد وقت للاسترخاء».
وتابع رينارد: «هناك العديد من اللاعبين الأجانب في كل نادٍ في الدوري السعودي، مما يجعل عملي أصعب قليلاً، أعرف صفات ومستوى جميع اللاعبين الذين اخترتهم، كما أنني كنت على تواصل دائم مع مدربيهم على مستوى الأندية. كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن مع هذه المجموعة من اللاعبين».
وأضاف: «نحن نستعد لهذه المباراة كما نفعل في كل مواجهة. لديّ ثقة كاملة في اللاعبين، وأنا متأكد من أن اللاعبين سيجلبون بطاقة التأهل لكأس العالم ويعيدونها إلى الوطن».

منتخب السعودية
تصفيات كأس العالم
مونديال 2022
هيرفي رينارد
آخر الأخبار
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©