السجواني يحافظ على مقعد الإمارات في «عربي الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ محمد جاسم السجواني، مرشح اتحاد المصارعة والجودو عن الإمارات، بعضوية الاتحاد العربي للجودو لدورة قادمة تمتد حتى الدورة الأولمبية 2024، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجودو الذي عُقد في المملكة الأردنية.

وتلقى محمد جاسم سجواني تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عقب فوزه مباشرة، حيث أكد الدرعي على قدرة شباب الإمارات في عكس الوجه المشرق في مختلف المجالات التنظيمية والرياضية بفضل ثقة العالم الخارجي بالكفاءات المبدعة التي ترجمت خبراتها الداخلية في مختلف الميادين الرياضية لتجد احترام العالم.

وأكد الدرعي دعمه الكامل للاتحاد العربي من خلال مرشحه في عضوية الاتحاد العربي للجودو لدورة ثالثة، بعد النجاحات التي حققها طوال الفترة الماضية، والتي انعكست بصورة إيجابية على موقع الجودو الإماراتي عربياً وقارياً، مؤكداً على وجود أبناء الإمارات دائماً في المناصب الإقليمية والدولية في مختلف المنظمات الرياضية الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجية الرياضة الإماراتية، التي أصبحت علامة متميزة في عالم الرياضة العالمية، بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة.

ويضم التشكيل الجديد بجانب الرئيس خالد العطية (قطر)، النائب الأول مرزوق محمد (مصر)، النائب الثاني حسين المالكي (السعودية)، وعضوية محمد جاسم السجواني (الإمارات)، عيد العنزي (الكويت)، عدي طارق (العراق)، جهاد موسى (فلسطين)، عماد قدورة (سوريا)، غانم محمود (جيبوتي)، وموسى عقيل (ليبيا).