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الرياضي
فيكتور يغادر الجزيرة بـ «حصاد ضعيف»!
فيكتور يغادر الجزيرة بـ «حصاد ضعيف»!
22 مارس 2022 14:20

مصطفى الديب (أبوظبي)
رحل البرازيلي جواو فيكتور عن الجزيرة في صفقة انتقال إلى نادي بوتافوجو البرازيلي بالاتفاق بين كل الأطراف، لتكون النهاية المنتظرة للاعب مع «فخر أبوظبي»، لا سيما وأن كشف حسابه مع الفريق لم يكن بالصورة المتوقعة منه.
وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، فقد شارك جواو فيكتور سا في 19 مباراة لعب في 14 منها بشكل أساسي بمجموع 1304 دقائق، ورغم المشاركة الكبيرة للاعب، إلا أنه لم يسجل إلا هدفاً واحداً في البطولة الأهم للفريق، وصنع ثلاثة أهداف.
ولعب جواو 19 كرة عرضية، بالإضافة إلى مثلها من التمريرات المؤثرة، وعلى مستوى التسديدات فقد سدد 21 تسديدة منها 11 فقط على المرمى خلال 19 مباراة، شارك فيها مع الجزيرة، وراوغ 48 مرة بواقع مرتين أو أكثر قليلاً في المباراة الواحدة.
وفي بطولة كأس رابطة المحترفين، فقد شارك اللاعب في 4 مباريات بمجموع 274 دقيقة لعب وسجل خلالها هدفين وهو معدل أفضل بكثير من الذي حققه في الدوري، لا سيما وأنه سجل في نسبة 50% من المباريات خلال هذه البطولة.
وبشكل عام، شارك جواو فيكتور في البطولتين بـ 1717 دقيقة هذا العام، قبل أن يسدل الستار على رحلته مع الجزيرة التي انتهت قبل نهاية الموسم.

الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رابطة المحترفين
جواو فيكتور
بوتافوجو
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