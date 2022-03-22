3 ميداليات لمنتخبنا في اليوم الأول لـ «دولية» فزاع لقوى أصحاب الهمم



دبي (الاتحاد)

حلق منتخبنا بـ 3 ميداليات في اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي يستضيفها مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة، وشهد سباق 800 متر الفئة تي 33 و34 على الكراسي المتحركة تنافساً ساخناً بين بطلنا البارالمبي محمد القايد والتونسي وليد شكيلة لتذهب الميدالية الذهبية للثاني، فيما حل القايد «وصيفاً» محققاً الميدالية الفضية، تلاه في المرتبة الثالثة البريطاني أندرو سمول بزمن 52/11.2 دقيقة، وتوج الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة الفائزين.

وفي رمى الرمح رجال الفئة أف 33 حصل لاعبا منتخبنا أحمد الحوسني وأحمد المازمي على الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي، بينما كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب الألماني دانيال شايل.

وحصل العرب على 7 ميداليات ذهبية في ضربة البداية عن طريق السوريين محمد خالد محمد في مسابقة دفع الجلة رجال أف 56.57، وعلاء عبد السلام رمى الرمح أف 53 و54 والتونسيين وليد شكيلة في مسابقة 800 متر الفئة تي 33 و34 على الكراسي المتحركة وأحمد بن مصلح دفع الجلة أف 37، والكويتيين فيصل الراجحي 800 متر رجال تي 54 وفيصل سرور رمى القرص أف 42 و43 و44، والجزائري وليد فريحة في مسابقة الصولجان أف 32 و51.

وفي مسابقة 100 متر تي 11 و12 و13 سيدات كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب التايلاندية موونق، تلتها في المرتبة الثانية الألمانية مول، بينما حلت التايلاندية يانباتب ثالثة.

وشهد اليوم الأول تحطيم الرقم العالمي في رمح الرمح عن طريق الكولومبي جوزي.

من ناحيته، أشاد الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي ببطولات فزاع التي تعد من البطولات العالمية المهمة على خريطة رياضة «أصحاب الهمم»، مثمناً الجهد الكبير الذي ظل يبذله دبي لأصحاب الهمم في تنظيم مثل هذه الأحداث المهمة، والتي تعد بكل المقاييس عنواناً بارزاً للتميز، وأكد دعم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية لمثل هذه البطولات التي ظلت تحقق جميع الأهداف التي تقام من أجلها وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

من جانبه، أكد محمد القايد بطلنا البارالمبي أن مشاركته في «دولية فزاع» من خلال تواجده في سباق 800 متر على الكراسي، وحصوله على الميدالية الفضية حققت أهدافها، وخصوصاً أنها تأتي ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، أبرزها المشاركة في الألعاب الآسيوية وبطولة العالم.

وأشار القايد إلى أنه اختبر جاهزيته من خلال المشاركة في سباق 800 متر، مبيناً أن التونسي وليد شكيلة صاحب المركز الأول لاعب ذو إمكانات فنية عالية، متطلعاً أن تحقق تحضيراته المقبلة ما يصبو إليه.