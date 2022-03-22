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الرياضي
نوريس يتقدم 38 خطوة نحو نهائي «جولف دبي»
نوريس يتقدم 38 خطوة نحو نهائي «جولف دبي»
22 مارس 2022 14:01

دبي (الاتحاد)
تقدم اللاعب الجنوب أفريقي شون نوريس 38 خطوة ليصبح بالمركز الثالث عشر في أكبر قفزة في الترتيب الأسبوعي الصادر للموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد» للجولف، التي تقام برعاية جولة موانئ دبي العالمي، وسط منافسة محتدمة بين نجوم العالم لحجز المقاعد الحصرية في النهائي الكبير في دبي في شهر نوفمبر المقبل.
جاء تقدم نوريس على قائمة الترتيب بفضل فوزه بلقب بطولة «ستين سيتي في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا»، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 498.5 نقطة، ويعزز فرصته بالتواجد في قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة جولة دي دبي وورلد التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل وتمثل البطولة الختامية للموسم.
واستفادة الجنوب أفريقي دين بورمستر من حلوله بالمركز الثاني في البطولة ليتقدم بدوره 34 خطوة ويصبح بالمركز 21 في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم.
وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1,704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1,456.2 نقطة.
يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم. 

الجولف
اتحاد الجولف
بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف
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