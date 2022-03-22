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الرياضي
الإمارات تشارك في «آسيوية الدراجات» بـ 23 لاعباً
الإمارات تشارك في «آسيوية الدراجات» بـ 23 لاعباً
22 مارس 2022 13:54

 
دبي (الاتحاد)


تغادر يوم غد بعثة المنتخبات الوطنية للدراجات متجهة إلى العاصمة الطاجيكية دوشانبيه للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية للدراجات التي تنطلق الجمعة وتستمر حتى 30 مارس الجاري، في بعثة تضم 23 لاعباً ولاعبة، إضافة على الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة، وبرئاسة عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات حارب العلي.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، أنه تم توفير كل سبل نجاح المنتخبات الوطنية في مهمتهم القادمة، حيث تشارك الإمارات في فئات مختلفة ومنها كبار، وتحت 23 سنة وإناث تحت 23 سنة، وشابات إضافة إلى أصحاب الهمم بتواجد مدير فريق أصحاب الهمم أحمد مبارك المطيوعي.
وحرص رئيس الاتحاد على التواصل الدائم مع مدرب المنتخب بدر ثاني وكافة الأجهزة الفنية والإدارية لتذليل أي عقبات تقف أمام استعداد البعثة المغادرة إلى البطولة، ووجه رسالة إلى كافة اللاعبين المشاركين من أجل تقديم كل ما لديهم، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية.
وتضم البعثة كلاً من حمد الطنيجي إدارياً، وبدر علي ثاني مدرباً، وسناء المرداسي مدربة، أحمد معيوف «ميكانيكي»، والمدلك جون بول، ويضم منتخب الكبار يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد خميس النقبي، أما منتخب تحت 23 سنة فيضم محمد المطيوعي وعبد العزيز الهاجري وحمدان حسن وعبدالله الحمادي، أما منتخب الإناث وتحت 23 سنة وشابات فيضم منتخبنا كلاً من صفية الصايغ، شيخة عيسي، زهرة حسين، هدى حسين، ويضم منتخب أصحاب الهمم عايض الأحبابي، راشد مطر الظاهري، سعيد الظاهري، أحمد البدواوي، دياب المهيري.

اتحاد الدراجات
البطولة الآسيوية للدراجات
الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات الهوائية
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