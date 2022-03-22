الإصابة تبعد الخزري وبرون عن صفوف تونس

تونس (أ ف ب)

تأكد غياب وهبي الخزري نجم هجوم منتخب تونس عن مباراة بلاده المنتظرة ضد مالي الجمعة في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، بسبب إصابة في كاحله بحسب ما أعلن الاتحاد التونسي، كما سيغيب المدافع ديلان برون للسبب ذاته.

وقال الاتحاد التونسي: «تأكد غياب الثنائي وهبي الخزري وديلان برون عن المواجهتين ضد مالي بسبب إصابتهما».

وسجل الخزري (31 عاماً)، قائد سانت إتيان الفرنسي، 32 هدفاً في 95 مباراة دولية، فيما خاض برون (26 عاماً) الذي يلعب أيضاً في الدوري الفرنسي مع متز، 29 مباراة دولية مع منتخب «نسور قرطاج».

أضاف الاتحاد التونسي: «أثبتت مختلف الفحوصات الطبية والتكميلية أن اللاعبين وهبي الخزري وديلان برون قد تعرضا إلى إصابة خلال المقابلة الأخيرة مع ناديهما في البطولة الفرنسية، وأن الإصابة تستوجب مدة من الراحة تمنعهما من المشاركة في مقابلتي المنتخب التونسي والمنتخب المالي».

ويحلّ منتخب تونس ضيفاً على مالي ذهاباً في باماكو الجمعة، ثم يلتقيان إياباً بملعب حمادي العقربي في رادس في 29 مارس الجاري.

وكشف الاتحاد التونسي أن الفحوصات التي أجريت في ألمانيا للاعب وسط نادي كولن إلياس السخيري لم تظهر خطورة في إصابته وبالتالي سوف يلتحق بزملائه غداً «الثلاثاء».

وكانت تشكيلة تونس شهت عودة لاعب وسط الدحيل القطري الفرجاني ساسي ومهاجم الكويت الكويتي طه ياسين الخنيسي.

غاب اللاعبان عن صفوف «نسور قرطاج» في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والتي ودعها من ربع النهائي أمام بوركينا فاسو (0-1) وأدت إلى إقالة المدرب منذر الكبيّر وتعيين مساعده جلال القادري خلفاً له، بمساعدة الدوليين السابقين علي بومنيجل وسليم بن عاشور.