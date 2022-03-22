الفلاي بورد يستعرض على شاطئ المرفأ

منطقة الظفرة (الاتحاد)



تنطلق يوم غد فعاليات ومنافسات استعراض الفلاي بورد على شاطئ مدينة المرفأ، ضمن أجندة وبطولات وفعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي يستمر حتى السبت المقبل، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتبدأ فعاليات الاستعراض بمشاركة 11 متسابقاً على فئتي المبتدئين والمحترفين، ومن المنتظر أن نشاهد عبر هذه الفعاليات استعراضات مختلفة ومتنوعة للفلاي بورد وفي نطاق الزمن المحدد لكل متسابق، عبر التحدي الذي سيبدأ في تمام الرابعة عصراً ويستمر حتى قرابة الخامسة مساء وتتويج الفائزين لاحقاً.

ويشارك في الاستعراض نخبة من المتسابقين والنجوم المحترفين، أبرزهم مانع المرزوقي وعلي الحميري وماجد حبيب المرزوقي وسعود الحمادي، وتعطي هذه المنافسة الفرصة للمتسابقين لتقديم أفضل إمكاناتهم عبر الاستعراض بالفلاي بورد والوصول للنقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية.

من جهته، وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وشدد على أهمية إدراج ومشاركة فعاليات استعراض الفلاي بورد من خلال الرياضات المتنوعة التي يضمها المهرجان، لا سيما أنها تعطي بعداً بمشاركة الرياضة الحديثة مع التراثية.

وقال: نعمل على أن يكون هناك تنوع في البطولات والأنشطة البحرية التي ستقام من خلال المهرجان وإعطاء الفرصة أيضاً لجمهور وأهالي المنطقة لمتابعة الحدث، وحرصنا على أن يكون هناك حضور أيضاً لفعالية استعراضية، كي نقدم للحاضرين فواصل استعراضية بحرية، والفلاي بورد بطولة تحمل طابعاً مميزاً من الاستعراض والتحدي المثير.

ووجه أحمد ثاني الشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ولكل الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان، مشيداً أيضاً بالتعاون الكبير الذي وجده النادي البحري من كافة الجهات وممثليها قبل وخلال تنظيم المهرجان.