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الرياضي
23 متسابقاً في نهائيات فيا رالي ستار بحلبة ياس
23 متسابقاً في نهائيات فيا رالي ستار بحلبة ياس
22 مارس 2022 12:23


أبوظبي (الاتحاد)
توج موسم فيا رالي ستار أبطاله الفائزين بنهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عطلة أسبوع مشوقة حافلة بالإثارة والتحدي استضافتها حلبة مرسى ياس.
وعلى مدار ثلاثة أيام من المنافسة القوية، أثار كل من عبد الله مسعود الطوقي، وفرح زكريا إعجاب المتابعين وأعضاء لجنة التحكيم، ليحجزوا أماكنهم في أولى دورات موسم تدريب فيا رالي ستار المخطط لإقامته في عام 2023، أملاً بالمشاركة مستقبلاً في بطولة العالم للراليات، كما قدم أنطوني داغر أداءً قوياً ضمن من خلاله موقعاً كسائق احتياطي.
وأقيمت نهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصة مصممة خصيصاً لهذا الغرض في حلبة مرسى ياس، وشهدت مشاركة 23 متسابقاً من تسع دول من أنحاء المنطقة، ومن ضمنهم عبد الله الطوقي من عمان، وفرح زكريا من الأردن، وخاض المشاركون منافسات وتحديات بدنية وذهنية، ليشاركوا بعد ذلك في ستة تحديات ضد الزمن على متن مركبة إم-سبورت فورد فييستا رالي 3.
ومع انتهاء تصفيات ونهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبدأ السائقون الناجحون في التحدي استعداداتهم للمشاركة في برنامج تدريب فيا رالي ستار لموسم 2023 وفرصة للمنافسة في بطولة العالم للراليات للناشئين لعام 2024.
كما شهدت عطلة نهاية الأسبوع في حلبة مرسى ياس منافسات الجولة الختامية من بطولة الإمارات للدريفت، وحقق فيها السائق أحمد دهام لقب المركز الأول، متقدماً على كل من سعيد أحمد وداني نيفيل، اللذين حققا المركزين الثاني والثالث على الترتيب

حلبة مرسى ياس
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