الاتحاد الإنجليزي يساعد مشجعي ليفربول وسيتي

لندن (رويترز)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سيعمل مع ليفربول ومانشستر سيتي لمساعدة جماهيرهما على حضور مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الشهر المقبل في ويمبلي، وسط شكاوى من نقص خدمات القطارات في هذا الأسبوع.

وقالت رابطتان لمشجعي ليفربول وسيتي في بيان مشترك إنه سيكون من الصعب على جماهير الفريقين حضور المباراة بسبب أعمال هندسية مقررة في 16 و17 أبريل، مما يعني أنه لن يكون هناك قطارات مباشرة إلى لندن من مانشستر ومرسيسايد.

وأضاف البيان المشترك: «أكثر من 64 ألف مشجع سيضطرون إلى السفر على الطرق التي ستكون مزدحمة بالفعل في هذا التوقيت، بالنسبة لمباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلسي وكريستال بالاس، فإن إقامتها في ويمبلي أمر منطقي لكن بالنسبة لمواجهة ليفربول وسيتي، لا معنى لإقامتها هناك».

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان لوسائل الإعلام البريطانية إنه سيلتقي مع ممثلين عن ليفربول وسيتي لمناقشة ترتيبات المباراة والإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وأضاف: «نواصل أيضا العمل مع مسؤولي هيئة القطارات لإيجاد حل حتى يتمكن مشجعو الفريقين من السفر من وإلى المباراة بأقل قدر ممكن من التعطيل».

وطالبت روابط المشجعين بنقل المباراة، وأضافت: «سيتي وليفربول يبعدان أقل من 40 ميلاً، وهناك الكثير من الملاعب الكبيرة بما يكفي، أقرب بكثير من ويمبلي لتنظيم مثل هذه المواجهة البارزة».