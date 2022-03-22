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الرياضي
«ذهبية البولو» ترتقي إلى «20 هانديكاب»
«ذهبية البولو» ترتقي إلى «20 هانديكاب»
22 مارس 2022 11:39

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية رفع معدل «الهانديكاب» من 18 إلى 20 جول في البطولتين الذهبية والفضية، بداية من النسخة المقبلة في 2023، لتكون واحدة من أعلى البطولات تصنيفاً في العالم، وهو ما يمثل قفزة نوعية كبيرة ونجاحاً كبيراً للبطولة التي وصلت إلى النسخة 13 على التوالي دون توقف بجانب مشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين المعروفين في اللعبة على مستوى العالم بجانب مشاركة فرق عربية أيضاً في البطولة.
وأعرب محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته للنجاحات التي حققتها البطولة تنظيمياً وفنياً، منوهاً بأن المكانة الرائدة، التي حققتها السلسلة على مدار 13 عاماً، والتي أثلجت صدورنا دفعتنا إلى تطوير المنظومة ككل وزيادة هانديكاب الفرق المشاركة إلى 20 جول، مما يضع البطولتين في مصاف كبريات البطولات في إنجلترا وأميركا والأرجنتين، لتلبي احتياجات الهواة وحتى المحترفين الذين يزورون البلاد.

وأكد الحبتور أن البطولة ستواصل النجاحات التنظيمية والفنية والترويجية في النسخة المقبلة 2023 للدولة عامة ولدبي على وجه الخصوص كوجهة لرياضة البولو عالمياً وسنسعى لترسيخ هذا المفهوم وتعزيزه بتضافر ودعم رؤساء الأندية والفرق وجهود كل محبي وعشاق اللعبة في الإمارات.

البولو
خلف الحبتور
نادي الحبتور للبولو
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