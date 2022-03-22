بعثة منتخبنا تصل الأردن للمشاركة في «عربية الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت للعاصمة الأردنية عمان بعثة منتخبنا الوطني للجودو، المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والأندية، التي يستضيفها الاتحاد الأردني للجودو، بصالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية وسط مشاركة 15 دولة ممثلة في الإمارات، جيبوتي، البحرين، السعودية، الجزائر، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، سوريا، مصر، اليمن والأردن البلد المستضيف، بجانب مشاركة بعض الفرق العربية.

وتنطلق مباريات البطولة صباح اليوم لفئة الشباب بمشاركة 8 منتخبات، والتي تضم بجانب منتخبنا الوطني الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، الكويت، لبنان، والجزائر، فيما تقام مباريات فردي الرجال الخميس، وتحدد لمنافسات الفرق يوم الجمعة، وتضم منافسات فئة الرجال 12 دولة في مقدمتها منتخب الإمارات، بجانب الأردن، جيبوتي، البحرين، العراق، سوريا، فلسطين، قطر،الكويت، اليمن، الجزائر والمغرب.

وتعقد على هامش البطولة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، بمشاركة ناصر التميمي أمين السر العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي سيشرف على الانتخابات مكلفا من الاتحاد الدولي للجودو.

وضمت بعثة منتخبنا للجودو بجانب المدرب كوكي لفئة الشباب والمدرب فيكتور للرجال الحكم الدولي وعضو مجلس الإدارة أحمد سليمان البلوشي والإداري شعبان السيد و10 لاعبين لفئتي الشباب والرجال وهم احمد جاسم، سعيد النقبي، وحارب جمعة (الشباب) واحمد فيصل النقبي، خليفة الحوسني، على الدرمكي، ارام، جورام، ماجو مدومار ونوجزاري وستكون مشاركة منتخب الرجال في مسابقتي الفردي والفرق ويشارك منتخب الشباب في الفردي فقط،باستثناء اللاعب سعيد النقبي الذي يشارك في الفئتين.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد على متابعة أحوال البعثة قبل مغادرتها البلاد ووصولها العاصمة الأردنية عمان من خلال الاتصال بناصر التميمي للاطمئنان على سلامة وصولها وجاهزيتها لخوض منافسات البطولة العربية التي يتوقع أن تكون قوية وساخنة.