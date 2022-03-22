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الرياضي
المنتخب السعودي يستعد لمواجهة الصين من أبوظبي
المنتخب السعودي يستعد لمواجهة الصين من أبوظبي
22 مارس 2022 09:42

 
الرياض (د ب أ) 

واصل المنتخب السعودي، تدريباته في معسكره المقام حالياً في العاصمة أبوظبي، استعداداً لمواجهة الصين الخميس في استاد الشارقة الرياضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، أن تدريبات الفريق لمواجهة الصين، شهدت حضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد، فيما أجرى الفريق حصة تدريبية في ملعب فندق إقامته تحت قيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينار.
وأضاف: المنتخب السعودي سيواصل تدريباته اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق قبل السفر إلى إمارة الشارقة.
ويتصدر المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه المنتخب الياباني، فيما يحتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
على الجانب الأخير يحتل المنتخب الصيني المركز الخامس برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب العماني صاحب المركز الرابع، ومتقدماً بفارق نقطتين عن فيتنام صاحب المركز السادس. 

المنتخب السعودي
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