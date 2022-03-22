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الرياضي
رادار «الإنتر» يرصد كافاني !
رادار «الإنتر» يرصد كافاني !
22 مارس 2022 09:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
انضم إنتر ميلان الإيطالي إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الهداف الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع «الشياطين الحمر» يونيو القادم. 

وعانى كافاني من إصابات عديدة هذا الموسم، ولا يفكر بالاستمرار مع اليونايتد، ويفضل خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.
وذكرت صحيفة ديللو سبورت الإيطالية، أن إنتر ميلان من بين الأندية التي تفكر في التعاقد مع كافاني الهداف التاريخي لناديه السابق باريس سان جيرمان، وقالت الصحيفة إن الإنتر ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم كافاني، وإنما هناك أكثر من ناد آخر في الدوري الإسباني وفي أميركا الجنوبية، يرغبون في التعاقد معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن «النيراتزوري» لديه أسباب قوية للتعاقد مع الأوروجوياني، إذ إنه يبحث عن مهاجم صاحب خبرة كبيرة، ولديه حس تهديفي عالٍ، قادر على صنع الفارق وتشكيل ثنائياً متفاهماً مع المهاجم البوسني إيدن دجيكو، ولما كان كافاني سيصبح حراً من أي التزام تجاه اليونايتد بنهاية الموسم، فقد شجع ذلك مسؤولي الإنتر على المضي قدماً في محاولاتهم لإبرام هذه الصفقة.
جدير بالذكر أن كافاني سبق له اللعب في إيطاليا ويعرف جيداً بطولة الدوري «الكالشيو»، ونجح خلال الفترة من 2006إلى 2013، في الدفاع عن قميصي باليرمو ونابولي، حيث لعب 138 مباراة في الدوري وسجل خلالها 104 أهداف.
يذكر أن إدينسون كافاني المولود في 18فبراير 1987(35 سنة) بدأ مغامرته الأوروبية في نادي باليرمو عام 2007، ومنه إلى نابولي في 2011، ثم رحل إلى فرنسا ليلعب لباريس سان جيرمان من 2013 حتى 2020. وانضم إلى منتخب بلاده عام 2008، وشارك في 3 كؤوس عالم 2010 و2014 و 2018، كما شارك المنتخب الأوليمبي لبلاده في دورة لندن الأوليمبية 2012. 

ميلان
الدوري الانجليزي
الشياطين الحمر
كافاني
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