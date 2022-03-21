هجن الرئاسة تحلق بـ«هاتريك» في تحدي اللقايا

عبدالله عامر (أبوظبي)

حلقت مؤسسة هجن الرئاسة مع 3 رموز في المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وكسب الشعار الأحمر الرموز الثلاثة ضمن تحديات فئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت مساء أمس على أرضية ميدان الشيحانية، وجاءت النتائج الخاصة بأشواط الرموز بواقع، فوز «عوايد» لهجن الشيحانية مع المضمر جابر سالم بن فاران المري بالشوط الأول والشلفة الذهبية للأبكار المفتوح، بعدما أنهت المسافة بزمن قدره 7:15:57 دقيقة، في الشوط الثاني والخاص باللقايا الجعدان المفتوح انتصر «لابق» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري مع المركز الأول والخنجر الذهبي، بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 7:15:79 دقيقة.

وكانت «الشاهينية» لهجن الرئاسة على الموعد في الشوط الثالث والشلفة الذهبية للقايا الأبكار المحليات مع بقيادة المضمر صالح سعيد بالعرج المري، محققة المركز الأول بتوقيت قدره 7:13:3 دقيقة، وفي الشوط الرابع أكمل الشعار الأحمر الثلاثية مع «مياس» الذي انتزع الخنجر الذهبي بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، منهياً مراحل الشوط بتوقيت قدره 7:10:49 دقيقة.

ونجح «مياس» بشعار هجن الرئاسة في تحقيق التوقيت الأفضل في منافسات فئة اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بعد أن قطع مسافة 5 كلم بزمن قدره 7:10:49 دقيقة، وهو الزمن الذي منحه «مياس» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري الفرصة للتحليق مع الخنجر الذهبي للقايا في ختامي الشيحانية 2022.