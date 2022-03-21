معسكر أوروبي يجهز سعود الزعابي لـ «الألعاب العالمية للدواثلون»

أبوظبي (وام)

أكد سعود الزعابي لاعب منتخبنا الوطني للدواثلون والمتأهل إلى دورة الألعاب العالمية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المقبل، أنه بدأ الاستعداد بشكل شخصي للمشاركة في البطولة العالمية، قبل أن ينضم إلى معسكر في أوروبا خلال الفترة المقبلة، سيتم تحديد تفاصيله في وقت لاحق، استعداداً للمشاركة في هذا الحدث العالمي وتمثيل الإمارات بشكل مشرف.

وكان الزعابي لاعب نادي الوصل قد تأهل إلى دورة الألعاب العالمية عقب حصوله على المركز الرابع في منافسات البطولة الآسيوية للدواثلون، والتي أقيمت مؤخراً في مملكة البحرين، ليضيف إنجازاً جديداً لدولة الإمارات في المحافل العالمية.

وقال اللاعب: الإنجاز الذي تحقق في البطولة الآسيوية منحني دافعاً كبيراً ومسؤولية أكبر من أجل الحفاظ على ما وصلت إليه لتقديم الأفضل في البطولة العالمية، خاصة أن الدعم الذي تحصلت عليه من كافة المحيطين كان إيجابياً للغاية، وساهم في وصولي إلى هذه المرحلة. وأضاف: خلال الفترة المقبلة ستكون هناك جلسات مع اتحاد الدواثلون لوضع الخطوط العريضة، لأنني أمام المهمة الأبرز في مشواري الرياضي.