«الرياضات البحرية» يعتمد النواب والأمين العام

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية اجتماعه الأول، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد في ديسمبر الماضي.

وبدأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الإدارة السابقة ومساهمتها في قطاع الرياضة البحرية على مدار السنوات الماضية، كما ناقش الاجتماع الخطة المقبلة للاتحاد في التقريب أكثر بين الأندية البحرية على صعيد تنظيم البطولات الرياضية، وأيضاً تسهيل مهمة الفرق الرياضية والرياضيين على صعيد المشاركات الدولية في ما هو قادم، بالإضافة إلى مواصلة مسيرة تنمية وتطوير الرياضات البحرية ودفع عجلة التنظيم للأفضل.

كما اعتمد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان النواب خلال الاجتماع، حيث تم اختيار خالد جاسم المدفع وأحمد بن مسحار نائبين للرئيس، واختيار محمد الشامسي أميناً عاماً للاتحاد.

واعتمد الاجتماع تشكيل اللجان الداخلية التي تهدف لوضع الخطط الاستراتيجية بما يتواءم ومع رؤية وأهداف الدولة، وتكليف الأمين العام بتسمية اللجان المتخصصة ومخاطبة الأندية لترشيح أسماء الأعضاء.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على التطور الكبير الذي يشهده البحر بمختلف قطاعاته الحديثة والتراثية خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وشدد على أن البحر ورياضاته من ضمن محاور تشكيل الهوية الوطنية للدولة، وقال: سنعمل على خلق بيئة أفضل للرياضات البحرية بأنواعها، بالإضافة إلى مواصلة دعم الرياضيين المشاركين في الفعاليات والبطولات الدولية المختلفة والفرق الرياضية التي تمثل الإمارات.