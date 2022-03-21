«الظفرة البحري» يتوج أبطال «التوين تيب بورد»

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس، مسابقات وفعاليات الدورة الثالثة عشرة من «مهرجان الظفرة البحري» الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. يأتي المهرجان - الذي يستمر حتى 26 مارس الجاري في شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية. وتوج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين في مسابقات «التوين تيب بورد»، على المسرح الرئيسي لمهرجان الظفرة البحري. وتفقد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، موقع مهرجان الظفرة البحري الـ 13، واطلع على مختلف أركان مهرجان الظفرة البحري، والتقى العاملين والمشاركين، وذلك برفقة عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة. وأسفرت النتائج في فئة المواطنين عن فوز عبدالعزيز المرزوقي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء علي المرزوقي، وفي المركز الثالث غيث الغيثي.

أحمد بن حمدان بن محمد وفارس المزروعي خلال جولة بموقع المهرجان (الصور من المصدر)

أما في فئة الرجال جاء بالمركز الأول هشام تيريا، وفي المركز الثاني كريستوف فيرنهيت، وفي المركز الثالث كاسبر. أما في فئة النساء فقد حصدت المركز الأول كريستينا مالدينوفا، وفي المركز الثاني كارولين ميشيل، وفي المركز الثالث إلونا سزاديجكو.. وفي فئة جونيور ذهب المركز الأول إلى ليا فادي ايدوار، وفي المركز الثاني جاسلك راؤول. ويقدم مهرجان الظفرة البحري باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية والفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية . يأتي مهرجان الظفرة البحري بالتزامن مع المحطة الثالثة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة، وخلق فرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي، وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد، إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات. كما يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات والسوق الشعبي ، والذي سيفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً، بالإضافة إلى محاله المتنوعة التي تجمع التراث الإماراتي البحري والصحراوي، فضلاً عن بيت النوخذة وقرية الطفل وعروض الأزياء الشعبية ومسابقات الطبخ والحرف اليدوية التقليدية، والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات.

وتسعى اللجنة المنظمة إلى تسليط الضوء على الدور المهم، الذي يلعبه القطاع البحري في إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي العريق لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص. وتشمل سباقات هذا العام سباق التفريس التراثي، سباق المرفأ للتجديف التراثي، سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، سباق الكايت سيرف، سباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة، سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، سباق التجديف الواقف، بالإضافة إلى العديد من الألعاب الشعبية ومسابقات الكيرم والدومنو، سباق الدراجات الهوائية، سباق الجري، كرة القدم الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب المكشات ومنطقة التخييم «المقطورات المتنقلة»، وعروض للفنون الشعبية والحفلات الغنائية، وعروض الألعاب النارية والخيول، ومطاعم المأكولات السريعة المتنقلة «فود ترك».

أحمد بن حمدان بن محمد وفارس المزروعي خلال تتويج الأبطال

باقة من المسابقات

يقدم مهرجان الظفرة البحري باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية والفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية من خلال وسائل حضارية تهدف إلى التعريف بالموروث الأصيل وتعكس صورة رائعة عن حضارة الشعب الإماراتي وارتباطه بقيمه وأصالته وعاداته الموروث، وتسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع البحري في إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي العريق في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تسلم المشاركات

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن بدء استلام مشاركات المتسابقين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء / الختامية، وذلك اعتباراً من 21 وحتى 26 مارس 2022، بشكل يومي من خلال مكتب التسليم في شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ويستمر باب التسجيل بالبطولة الختامية خلال ذات الفترة عبر الموقع الإلكتروني «kingfish.aldhafrafestival.co».

الدعم اللوجستي

تقوم بلدية منطقة الظفرة بتقديم الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة البحري على شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ وذلك من خلال تجهيز أعمال البنية التحتية وتزيين وتشجير الشاطئ، ورعاية المسابقات المصاحبة، بالإضافة إلى جهود فرق التواجد البلدي للمحافظة على المظهر العام ونظافة موقع المهرجان. كما تقدم البلدية كافة التسهيلات للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لإنجاح المهرجان.