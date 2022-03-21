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الرياضي
كيميش يتأخر عن منتخب ألمانيا بسبب طفل!
كيميش يتأخر عن منتخب ألمانيا بسبب طفل!
21 مارس 2022 20:27

نيو إيسنبرج (د ب أ)
يعتزم جوشوا كيميش التأخر في الأنضمام إلى معسكر المنتخب الألماني الأول في عام كأس العالم، حيث أوشكت زوجته على ولادة طفلهما الثالث.
وقال هانز فليك، في تصريحات نقلها عنه الاتحاد الألماني لكرة القدم: «جو رجل عائلي للغاية، ميلاد طفل يعد حدثاً مميزاً في الحياة، نأمل في أنه سيكون معنا في أقرب وقت ممكن».
ويتجمع المنتخب الألماني في نيو إيسنبرج اعتباراً من اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة ودية مع نظيره الإسرائيلي في سنشايم يوم الخميس، قبل أن يلعب خارج أرضه مع المنتخب الهولندي بعد ذلك بثلاثة أيام.
وبغياب فليك يصبح لدى هانز فليك 24 لاعبا ًفي قائمته، استعدادا لكلتا المباراتين.
وغاب نجم بايرن ميونيخ عن آخر مباراتين للمنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم في عام 2021، وذلك بسبب خضوعه للعزل، لأنه لم يتلق اللقاح، بعدما خالط زميله نيكلاس زوله، الذي جاءت عينته إيجابية في فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يوشوا كيميش
بايرن ميونيخ
منتخب ألمانيا
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