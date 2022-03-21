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الرياضي
«مدافع البلوز» هدف برشلونة الجديد
«مدافع البلوز» هدف برشلونة الجديد
21 مارس 2022 18:10

أنورإبراهيم (القاهرة)
ينوي برشلونة الإسباني الحصول على توقيع المدافع الإسباني سيزار إزبليكويتا لاعب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، وخاصة إن عقده مع «البلوز» ينتهي في يونيو المقبل، وربما يصبح حراً في الانتقال إلى أي نادٍ بعد التطورات الأخيرة التي شهدها النادي اللندني نتيجة إبعاد مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
ويبلغ أزبليكويتا من العمر 32 عاماً، ولكنه لايزال في قمة لياقته الفنية والبدنية، ويمثل خياراً مهما يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، إلى الحصول على خدماته وضمه إلى «البلاوجرانا» لما يتميز به من قدرة كبيرة على اللعب قلباً للدفاع وظهيراً أيمن.
وتضغط إدارة برشلونة من أجل التوصل إلى هدفها هذا الصيف حسبما ذكرت صحيفة «سبورت»، الموالية للنادي الكتالوني، مستفيدة من الوضع الراهن في تشيلسي، إذ سيكون بمقدور برشلونة التفاوض مع اللاعب من أجل إنهاء الصفقة لاعباً حراً ومجاناً.
ولم يكن أزبليكويتا قبل ذلك لاعباً حراً في ظل وضع النادي القديم في عهد رومان أبراموفيتش الذي تم نزع ملكية النادي منه وعرضه للبيع، لأن النادي اللندني كان من حقه وقتها مد عقد أزبليكويتا سنة إضافية من جانب واحد، ولكن الوضع الحالي لايسمح لتشيلسي بذلك لأن العقوبات الحكومية الموقعة على البلوز تعني حرمانه من إبرام أي تعاقدات جديدة. وينتهي أجل هذه العقوبات في 31 مايو المقبل، ولكنها ربما تمتد لفترة أخرى، مالم يتم بيع النادي خلال تلك الفترة.
ويأمل برشلونة في الحصول على خدمات أزبليكويتا مجاناً، بل ويمكنه من الآن توقيع إتفاق مبدئي مع اللاعب، إذا ما أبدى أزبليكويتا موافقته على ذلك.

برشلونة
تشيلسي
رومان أبراموفيتش
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