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الرياضي
«الآسيوي» يُشكل مجلس أمناء «الحلم»
«الآسيوي» يُشكل مجلس أمناء «الحلم»
21 مارس 2022 17:02

كوالالمبور (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشكيل مجلس أمناء مؤسسة «الحلم الآسيوي»، خلال الفترة من 2025 إلى 2021، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من تيموثي فوك تسون تينغ رئيس اتحاد هونج كونج لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية في هونغ كونغ، واللواء كيف ساميث رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الكمبودي لكرة القدم.
ويأتي تشكيل مجلس أمناء المؤسسة بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الأعضاء، والذين يمتلكون خبرات تمتد لعقود في مجال الإدارة الرياضية والخدمة العامة وإدارة الأعمال إلى جانب العمل الخيري، حيث سيتولى المجلس إعداد الاستراتيجيات وإدارة برامج التمويل التي تقدمها مؤسسة الحلم الآسيوي.
ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وراعي مؤسسة الحلم الآسيوي، برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وقال: تم تأسيس مؤسسة الحلم الآسيوي بهدف أساسي يتمثل في قيادة طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل الاستفادة من قوة كرة القدم لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات الهشة بكافة أرجاء قارة آسيا.
وأضاف: يمتلك أعضاء مجلس الأمناء خبرات واسعة ومتنوعة، ويسرني ويشرفتي باسم أسرة كرة القدم الآسيوية الترحيب بهم في مؤسسة الحلم الآسيوي.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مؤسسة الحلم الآسيوي من قبل رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في شهر مارس 2017، وهي تواصل العمل على تمكين وتعزيز المجتمعات الهشّة في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن خمسة اتحادات إقليمية، وذلك بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات غير الربحية الشهيرة على المستوى الدولي والمحلي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
عبدالعزيز بن تركي الفيصل
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