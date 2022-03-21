20 ميدالية لـ «جو جيتسو الإمارات» في جولة لندن جراند سلام

لندن (وام)

اختتمت مساء أمس منافسات جولة لندن من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، التي أقيمت على صالة كوبر بوكس أرينا في العاصمة البريطانية «لندن»، على مدار يومين بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من 46 دولة حول العالم، في فئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود بالمراحل السنية الناشئين والكبار والأساتذة.

ورفع أبطال الإمارات رصيدهم من الميداليات في البطولة إلى 20 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و7 فضيات و 6 برونزيات، حيث توج بالذهب كل من سلطان الأحبابي، وعلي الطنيجي، وماجد البلوشي، وجميعة الحمادي، ومحمد المنهالي، وراشد النقبي، وزايد الشامسي، بينما حصل خليفة الكلباني، ومحمد الكلباني، وميرة القرقاوي، وفهد الكبيسي، وناصر البريكي، وفيصل إبراهيم، وراشد الشحي على الميداليات الفضية، ونال كل من محمد السيابي، ومحمد أنس الشحي، ومحمد سعيد الكتبي، وسيف ذيبان، وحامد الهنائي، وعائشة الشامسي الميداليات البرونزية.

حضر المنافسات وتوج الفائزين محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والعقيد ركن بطي السبوسي الملحق العسكري لسفارة الدولة لدى المملكة المتحدة، وأحمد العبدولي رئيس قسم الشؤون السياسية في السفارة، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو المشرفة على تنظيم الحدث، ورودريجو فاليريو مدير العمليات للرابطة، وعدد من نجوم ومشاهير اللعبة في المملكة المتحدة والعالم.

واكتسبت جولة لندن جراند سلام أهمية خاصة كونها الحدث الرياضي الأول الذي أقيم على صالة كوبر بوكس أرينا بالقرية الأولمبية، بحضور جماهيري لافت بعد جائحة كورونا، في ظل تطبيق البروتوكول الوقائي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وأكد طارق البحري أن البطولة حققت أهدافها التنظيمية والفنية والجماهيرية، وساهمت في مضاعفة المكتسبات من سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام حول العالم، وكذلك النسخة العاشرة من بطولة «ملك البساط» التي تعد أقوى البطولات وأكثرها شعبية، حيث تحظى بمشاركة نخبة الأبطال المصنفين في العالم.

وقال البحري: تلقينا أكثر من اتصال من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو للاطمئنان على سير الأحداث، ونشكره على المتابعة الحثيثة لكافة بطولاتنا الخارجية، ودعمه الدائم لنا بالمقترحات والمبادرات، بما كان له الأثر الكبير في اتساع رقعة انتشارنا في الخارج، وتنوع بطولاتنا وأحداثنا.

وقال رودريجو فاليريو: بعد عامين، عدنا إلى كوبر بوكس أرينا التي افتتحت للجمهور، استمتعت الجماهير بمنافسات بطولة أبوظبي جراند سلام وكذلك ببطولة «ملك البساط»، وكان من المدهش رؤية الجيل الجديد من حملة الحزام الأسود تحديداً، والذين أثبتوا أنفسهم، وتقدموا للأمام لتغيير مشهد ما كانت عليه المنافسات قبل الجائحة، وكانت المنافسات قوية للغاية للحصول على النقاط التصنيفية التي تعزز من فرصهم للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية.

ولفت عدد من الأبطال الانتباه في جولة لندن جراند سلام، ومنهم يوري هيندريكس الفائز بذهبية وزن خفيف الريشة، وبريندا لاريسا صاحبة ذهبية وزن الديك، وميران ألفيس الذي حسم المنافسات لصالحه في وزن الريشة، وآنا رودريجز المتوجة باللقب في وزن خفيف الريشة، وفابريسيو جونيور الفائز بذهبية الوزن الخفيف، وجوليا ألفيس «ذهبية الوزن الخفيف»، ولوكس بروتاسيو «ذهبية وزن الديك»، ونتاليتا سيلفا المتوجة «ذهبية الوزن المتوسط»، وتومي لانجاكر «ذهبية الوزن المتوسط»، وجابريل بيسانها ملكة البساط السابقة وبطلة العالم، التي حققت ذهبية الوزن الثقيل، وايريك مؤنس «ذهبية وزن الثقيل الخفيف»، ووالش كوستا الفائز بذهبية الوزن الثقيل.