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لابا يهزم خربين وجواو في «سباق الشباك»
لابا يهزم خربين وجواو في «سباق الشباك»
21 مارس 2022 16:58

دبي (الاتحاد)
يسيطر لابا كودجو مهاجم العين، على صدارة هدافي دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور 19 جولة، وسط منافسة من ثنائي الوحدة؛ عمر خربين صاحب الـ12 هدفاً، وجواو بيدرو بـ11 هدفاً.
وظهر الثلاثي رفقة أنديتهم بمستوى مميز، وكانت لهم الكلمة العليا في حسم بعض المواجهات؛ كان آخرها حسم لابا قمة الوحدة بالجولة 19 لصالح فريقه بهدف دون رد.
ورغم تفوق لابا كودجو في السجل التهديفي، فإن عمر خربين هو الأعلى في نسبة تحويل التسديدات لأهداف 27%، يليه لابا 21%، ثم جواو بيدرو 17%.
شارك لابا مهاجم العين في 17 مباراة، بعدد دقائق 1522، وسجل 18 هدفاً، بمعدل تهديفي 1.06، ويعشق لابا منطقة الجزاء، فهو أكثر من سجل من منطقة الجزاء في هذا الموسم، وجاءت الأهداف كلها من داخل منطقة الجزاء، ومنها 5 ركلات جزاء، و3 ضربات رأسية.
فيما ظهر عمر خربين مهاجم الوحدة في 18 مباراة، بعدد دقائق 1571، وسجل 12 هدفاً، بمعدل تهديفي 0.67، وجاء توزيع أهدافه كالتالي؛ 9 من داخل منطقة الجزاء؛ 3 أهداف بالرأس، وهدفان من ركلتي جزاء، فيما سجل 3 من خارج منطقة الجزاء.
وجاء جواو بيدرو في المركز الثالث في لائحة الهدافين، وتواجد في الجولات التسع عشرة، بعدد دقائق 1683، وسجل 11 هدفاً، بمعدل تهديفي 0.58، سجل 9 أهداف من داخل منطقة الجزاء، منها 4 بالرأس، وسجل هدفين من خارج منطقة الجزاء.

العين
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
لابا كودجو
عمر خريبين
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