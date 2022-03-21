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«الآسيوية C» تنطلق بمشاركة 24 دارساً
«الآسيوية C» تنطلق بمشاركة 24 دارساً
21 مارس 2022 16:40

دبي (الاتحاد)
انطلقت في مقر اتحاد الكرة بدبي فعاليات الدورة التأهيلية للرخصة التدريبية (C)، التي تستمر إلى يوم 31 مارس الجاري، وينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 24 دارساً.
وتتضمن محاور الدورة الآسيوية التي يُقدمها المحاضران الوطنيان محمد علي البلوشي، وخالد داحس محاضرات عملية خلال الفترة الصباحية، والتي يتم خلالها تدريب الدارسين على كيفية القيام بعمليات الاحماء للاعبين الصغار، وتعليمهم مجموعة من المهارات «الإحساس والجري والسيطرة على الكرة، والتمريرات القصيرة والطويلة والمراوغة وتسديد الكرة ومساندة لاعبي الفريق لبعضهم البعض، وأساسيات مبادئ الدفاع وضرب الكرة بالرأس»، إضافة لكيفية تطوير مهارات اللاعبين خلال الألعاب المصغرة، وكيفية تنظيم الفريق.
ويستعرض الجانب النظري التعريف بمهنة المدرب ومهامه ودوره في تعليم اللاعب الناشئ مهارات كرة القدم، ووضع تكنيك واستراتيجية للعب، وتنظيم الحصة التدريبية، وطرق التدريب المختلفة، وأسس بناء الفريق، وكذلك محاضرة واختبار في قانون لعبة كرة القدم سيُقدمها محاضر من إدارة الحكام باتحاد الكرة.
ويختتم برنامج الدورة بعقد أربعة اختبارات عملية ونظرية لكافة الدارسين المشاركين، وذلك يومي 30 و31 من الشهر الحالي.

اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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