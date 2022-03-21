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الرياضي
برشلونة يكسر حاجز هزائم «الكلاسيكو» بعد 1114 يوماً
برشلونة يكسر حاجز هزائم «الكلاسيكو» بعد 1114 يوماً
21 مارس 2022 15:50

رضا سليم (دبي)
تحول فوز برشلونة على ريال مدريد في ليلة «الكلاسيكو» في معقل الملكي «سانتياغو برنابيو» ضمن مباريات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم إلى أرقام قياسية في مقدمتها عودة انتصارات «البلاوجرانا» على «الريال» بعد غياب دام 1114 يوماً.
كسر برشلونة حاجز الهزائم أمام ريال مدريد بعد 3 سنوات و18 يوماً بعد 6 مواجهات جمعت الفريقين في جميع المسابقات وكان آخر فوز حققه «البارسا» على الريال في «الليجا» يوم 2 مارس 2019 وفي 6 مواجهات بجميع المسابقات فاز ريال مدريد في 5 وتعادلا في واحدة.
كشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات أن برشلونة سجل هدفين بالرأس في ريال مدريد بـ «الليجا» للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018 عندما أنهى الشوط الأولى وقتها بهدفين نظيفين والمباراة انتهت 5-1.
وأصبح تشافي هيرنانديز ثالث مدرب لفريق برشلونة عبر التاريخ يفوز في أول «كلاسيكو» في «الليجا» برباعية أو أكثر وسبقه في هذا الإنجاز التشيكي فيرديناند داوتشيك عام 1951 (7-2) ثم الأرجنتيني هيلينيو هيريرا عام 1959 (4-0).
وسجل أوباميانج في كل من آخر 5 مواجهات أمام ريـال مدريد (6 أهداف) ليصبح أول لاعب يسجّل في 5 مباريات متتالية أمامه في القرن الـ21 «الليجا ودوري الأبطال» كما أن أوباميانج أول لاعب من برشلونة يساهم في إحراز 3 أهداف في أول مباراة كلاسيكو له بالقرن الـ21 بـ «هدفان وتمريرة حاسمة».
ودخل عثمان ديمبلي لاعب الفريق موسوعة الأرقام بحسب «أوبتا»، حيث صنع 7 أهداف في الموسم الحالي مع برشلونة متفوقا على ميسي لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي الذي صنع 6 أهداف مع فريقه في الموسم الحالي.

برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
تشافي هيرنانديز
أوباميانج
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