«برشلونة 13» بطل كأس دبي للقارات

دبي (الاتحاد)

فاز فريق برشلونة بلقب النسخة الخامسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب وبحضور جماهيري كبير.

وتوج الفائزين ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والنجم العالمي إيكر كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق، وميشيل سالجادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، ومحمد زيدان النجم السابق للمنتخب المصري، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وفاز فريق نادي شباب الأهلي بالمركز الأول في مسابقة الكأس الفضية، تلاه فريق نادي النصر في المركز الثاني، وحل فريق زد المصري في المركز الثالث، وفي مسابقة الكأس الذهبية فاز فريق برشلونة الإسباني بالمركز الأول، تلاه فريق إي سي ميلان الإيطالي في المركز الثاني، وحل فريق بورتو البرتغالي في المركز الثالث.

وفاز اللاعب لو مارتينيز جونكاديلا من فريق برشلونة بلقب أفضل لاعب في البطولة، فيما فاز اللاعب روسو رايان من فريق أي سي ميلان بلقب هداف البطولة، وفاز أدريان فيريرو من فريق فرسان إسبانيا الأحمر بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

وشارك في البطولة 16 فريقاً هي: النصر والوصل وشباب الأهلي والوحدة وعجمان، وفريقان من مدرسة فرسان إسبانيا في دبي، وفريق برشلونة الإسباني، وفريق أيه سي ميلان الإيطالي، وآيندهوفن الهولندي، وبورتو البرتغالي، وسيلتا فيجو الإسباني، وأنتاليا سبور التركي، وزد المصري، والفتح السعودي.