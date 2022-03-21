نجم التنس مهدد بالسجن 7 سنوات

لندن (د ب أ)

يواجه نجم التنس السابق بوريس بيكر بداية من اليوم الاثنين، محاكمة جنائية في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، حيث من المقرر أن يرد النجم السابق المقيم في لندن على عدة اتهامات مرتبطة بإجراءات إفلاسه.

وبحسب المحكمة، فإنه من الضروري أن يمثل بيكر (54 عاماً) شخصياً للمحاكمة، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لما قد يصل إلى ثلاثة أسابيع.

ويواجه بيكر أكثر من 20 اتهاماً، منها ما تردد عن محاولته منع مسؤول شؤون الإعسار الخاص به من الحصول على أموال وأغراض ثمينة، بالاضافة إلى عقارات.

ومن جانبه، ينفي بيكر الامر.

وفي جلسة استماع أولية، نفى بيكر المتوج بلقب بطولة ويمبلدون ثلاث مرات، ارتكاب أي من التهم الموجهة إليه.

وفي حال تمت إدانة بيكر، فقد يواجه من الناحية النظرية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام.