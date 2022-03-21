اليوم 08:39
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
نجم التنس مهدد بالسجن 7 سنوات
نجم التنس مهدد بالسجن 7 سنوات
21 مارس 2022 15:13

لندن (د ب أ)
يواجه نجم التنس السابق بوريس بيكر بداية من اليوم الاثنين، محاكمة جنائية في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، حيث من المقرر أن يرد النجم السابق المقيم في لندن على عدة اتهامات مرتبطة بإجراءات إفلاسه.
وبحسب المحكمة، فإنه من الضروري أن يمثل بيكر (54 عاماً) شخصياً للمحاكمة، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لما قد يصل إلى ثلاثة أسابيع.
ويواجه بيكر أكثر من 20 اتهاماً، منها ما تردد عن محاولته منع مسؤول شؤون الإعسار الخاص به من الحصول على أموال وأغراض ثمينة، بالاضافة إلى عقارات.
ومن جانبه، ينفي بيكر الامر.
وفي جلسة استماع أولية، نفى بيكر المتوج بلقب بطولة ويمبلدون ثلاث مرات، ارتكاب أي من التهم الموجهة إليه.
وفي حال تمت إدانة بيكر، فقد يواجه من الناحية النظرية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام.

بوريس بيكر
التنس
لندن
آخر الأخبار
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
عربي ودولي
"الأدوية الأوروبية" توصي باستخدام هذ العقار للوقاية من كورونا
اليوم 07:48
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
دنيا
مستشعرات الهواتف الذكية تكشف أمراض القلب والعين!
اليوم 07:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©