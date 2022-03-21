«عمومية الطائرة» تطلع على استراتيجية 2020- 2024

معتصم عبدالله (دبي)

اطلعت عمومية اتحاد الطائرة على استراتيجية عمل مجلس الإدارة المنتخب للفترة من 2020- 2024، والتوقيع على عقود بث مباريات المسابقات المحلية، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد، بجانب اعتماد التقارير الإدارية والفنية للموسم الرياضي 2020- 2021، ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع العادي لعمومية اتحاد الطائرة بفندق اكسيدينتال الجداف في دبي، برئاسة عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد ونواب وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثلي 17 عضواً من أصل 19 تمثل قوام عمومية الاتحاد، فيما تغيبت عن الحضور ناديي عجمان والمدام، وجرى الاجتماع بحضور عمر عبدالرحمن آل علي مدير الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة.

واستهل جدول الأعمال بتأكيد النصاب القانوني للاجتماع بحضور 17 عضواً من أصل 19، أعقبته كلمة رئيس الاتحاد، والذي وجه الشكر إلى أعضاء العمومية في الحرص على الحضور، وإثراء جدول الأعمال من خلال المقترحات والملاحظات الواردة.

وجرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للعمومية في مارس 2021، واعتماد التقريرين الإداري والفني لموسم 2021- 2022، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022.

وقدم عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد خلال الاجتماع شرحاً موجزاً لاستراتيجية عمل مجلس الإدارة 2020- 2024، والهادفة للعمل من خلال الشراكات الاستراتيجية لتطوير كافة عناصر اللعبة، وفق رؤية ترتكز على «كرة طائرة حديثة ومتطورة وجاذبة للمواهب».

وتضمنت استراتيجية عمل الاتحاد أهداف واضحة تعتمد على محورين رئيسيين، حيث يمثل المحور الأول التطوير المؤسسي والإداري، ويتضمن الأهداف التالية «تطوير الأنظمة، الرعاة والشركات، الإعلام، الاتفاقيات، الجوائز الرياضية»، بينما يشمل المحور الثاني جانب التطوير الرياضي ويتضمن «تطوير اللوائح الداخلية، الأحداث الرياضية، المسابقات المحلية، المنتخبات الوطنية، المدربين، الحكام».

وأكد رئيس الاتحاد على أن النتائج المتوقعة من تطبيق الاستراتيجية تشمل تحقيق الإنجازات الرياضية المختلفة، زيادة إيرادات الاتحاد، اكتشاف المواهب وتكوين اللاعبين، زيادة رقعة الممارسين على مستوى الجاليات، نشر لعبة كرة الطائرة الشاطئية، وتنظيم البطولات العالمية.

من ناحية أخرى، أبرم اتحاد الطائرة بحضور أعضاء الجمعية العمومية مذكرة تفاهم مع شركة «كام بلس» لنقل مباريات المسابقات المحلية عبر المنصات المختلفة للاتحاد في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، بما يضمن رفع نسب المشاهدة والمتابعة للمباريات، كما أبرم الاتحاد اتفاقاً مماثلاً مع شركة HTP جلوبال تكنولوجيس لتوفير الحلول الإلكترونية، وتطبيق مشروع التحول الرقمي لجميع أعمال الاتحاد.

وأطلق اتحاد الطائرة على هامش العمومية الموقع الإلكتروني للاتحاد «Uaevba.ae»، كواحد من أهم مرتكزات خطة استراتيجية عمل الاتحاد في الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة التفاعل بين الاتحاد وجميع منتسبي اللعبة من خلال الموقع الذي يمثل نافذة يطل من خلالها الاتحاد على الجمهور لعرض أهم أخبار البطولات والمسابقات والأنشطة الرياضية.

وأوضح عبدالعزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن الموقع الإلكتروني يعد حلقة وصل بين الاتحاد والشركاء الاستراتيجيين الجمهور والممارسين، وهو يقدم خدمات إلكترونية لكل المتعاملين مع الاتحاد من أندية ولاعبين وحكام ووسائل إعلام وجماهير، بما يسهم في إثراء المعرفة العامة بكل ما يتعلق بلعبة الطائرة.

من جهته، أحال اتحاد الطائرة وبموافقة أعضاء العمومية، المقترحات الواردة من الأندية والمرتبطة بالشأن الفني فيما يتعلق بنظام المسابقات ومشاركات اللاعبين الأجانب والمقيمين، إلى اللجنة الفنية بالاتحاد لإبداء الرأي النهائي بشأنها خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، على أن تُعاد المقترحات للأندية الأعضاء للاطلاع، عطفاً على مسؤولية مجلس الإدارة المباشرة فيما يتعلق بالشؤون الفنية حسب النظام الأساسي المعتمد.