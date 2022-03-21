«أبوظبي للدراجات» يكرم أبطال تحدي إيفرستنج

أبوظبي (الاتحاد)

كرم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، الدراجين الإماراتيين محمد الكعبي ومسعود الزبيدي من فريق العين سايكلينج المجتمعي للدراجات الهوائية، لإنجازهما خلال تحدي إيفرستنج العالمي للدراجات، والذي يمثل تحدياً لصعود أي قمة جبلية بالدراجة بشكل متكرر للوصول إلى ارتفاع 9349 متراً.

وأكمل الكعبي والزبيدي هذا التحدي بصعودهما جبل حفيت 13 مرة لتعادل أكثر من 9349 متراً، حيث تصل المسافة من قاع الجبل إلى قمته نحو 710 أمتار تقريباً.

من انبه، قال محمد الكعبي: اطلعت على سجل تحدي إيفرستنج في الإمارات وتبين أنه لا يوجد أي دراج إماراتي نجح في إكمال التحدي، ولهذا كنت حريصاً على إنجاز هذا الأمر لتبقى الإمارات مثالاً للتميز والعمل على تجاوز التحديات العالمية.

وأضاف: بدأنا العمل والتجهيز مع مدرب خاص لوضع التمارين المطلوبة والجدول الغذائي للتمكن من إكمال التحدي، واستمر التدريب على جبل حفيت لمدة ثلاثة أشهر، وتم تحديد الثاني عشر من مارس للقيام بالتحدي.

وفي التاريخ المحدد، بدأ الكعبي والزبيدي بعملية الصعود والهبوط المتكررة لجبل حفيت في مدينة العين، بمجموع 13 صعوداً ونزولاً للجبل بمسافة 273 كيلومتراً ومعدل صعود 9349 متراً، ولمدة 24 ساعة متواصلة من دون نوم، حتى استطاعا إكمال التحدي ليكونا بذلك أول إماراتيين يحققان هذا الإنجاز.

يذكر أن الدراجين بدآ ممارسة هوايتهما بركوب الدراجات الهوائية قبل عامين، وسبق لهما المشاركة في ماراثون أدنوك 2021 وعدة سباقات للجري والدراجات الهوائية في الدولة.

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