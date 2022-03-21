ديوكوفيتش يستعيد الصدارة العالمية بعد 3 أسابيع

باريس (أ ف ب)

عاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي بعد 3 أسابيع فقط من فقدانها، فيما تقدمت البولندية إيجا شفيونتيك إلى الوصافة لدى السيدات، بعد تتويجها في دورة إنديان ويلز، حيث كان لقب الرجال من نصيب الأميركي تايلور فريتز الذي دخل نادي العشرة الأوائل.

من دون أن يلعب في كاليفورنيا لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، استعاد ديوكوفيتش المركز الأول الذي خسره في 28 فبراير الماضي لصالح دانييل مدفيديف، مستفيداً من خروج الروسي من الدور الثالث في دورة إنديان ويلز للماسترز.

وتقدم الإسباني رافايل نادال، وصيف فريتز، مرتبة واحدة إلى المركز الثالث على حساب الألماني ألكسندر زفيريف الذي بات رابعاً، فيما قفز الأميركي 12 مركزاً إلى الثامن، محققاً أفضل تصنيف في مسيرته، بعد أن ألحق الخسارة الأولى بنادال في العام 2022، منهياً سلسلة من 20 فوزاً توالياً، ليحقق لقبه الثاني فقط في مسيرته.

وكانت أكبر قفزة للأسترالي المشاغب نيك كيريوس الذي تقدم 58 مركزاً إلى الـ74، بعد بلوغه ربع النهائي في إنديان ويلز قبل أن يخرج ضد نادال.

لدى السيدات، ارتقت شفيونتيك (20 عاماً) مركزين إلى الوصافة محققة أفضل نتيجة في مسيرتها، فيما باتت وصيفتها في كاليفورنيا اليونانية ماريا ساكاري ثالثة، متقدمةً ثلاثة مراكز.

وتتشبث الأسترالية آشلي بارتي بالصدارة على بُعد أكثر من 2200 نقطة من شفيونتيك، إلا أن الأخيرة تؤكد أنها قادمة بقوة هذا الموسم، إثر فوزها بلقبها الثاني في دورات الألف لدى السيدات هذا العام بعد الدوحة الشهر الماضي.



تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8465 (+1)

2- الروسي دانييل مدفيديف 8445 (-1)

3- الإسباني رافايل نادال 7715 (+1)

4- الألماني ألكسندر زفيريف 7025 (-1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6055

6- الروسي أندري روبليف 5040 (+1)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5035 (-1)

8- الأميركي تايلور فريتز 3875 (+12)

9- النروجي كاسبر رود 3825 (-1)

10- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3768 (-1)



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7980 نقطة

2- البولندية إيجا شفيونتيك 5776 (+2)

3- اليونانية ماريا ساكّاري 5085 (+3)

4- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5033 (-2)

5- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4862 (-2)

6- الإسبانية باولا بادوسا 4790 (+1)

7- الإستونية أنيت كونتافيت 4686 (-2)

8- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4252

9- الإسبانية جاربينيي موجوروسا 3190

10- التونسية أنس جابر 2975