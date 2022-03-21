ألفيش يدخل التاريخ في «ليلة الكلاسيكو»!

رضا سليم (دبي)

يواصل اللاعب البرازيلي المخضرم داني ألفيش أرقامه التاريخية مع ناديه برشلونة الذي انضم إليه هذا الموسم في ثاني حقبة له مع النادي الكاتالوني، بعدما خاض مباراته رقم 400 بقميص «البلاوجرانا» في «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد، والذي فاز به «البارسا» برباعية نظيفة في عقر دار «الملكي» سانتياجو برنابيو.

احتفل لاعبو برشلونة في غرفة الملابس بوصول زميلهم داني ألفيش «38 عاماً» للمباراة رقم 400 في مسيرته مع الفريق التي بدأت في عام 2008، واستمرت حتى 2016 في الحقبة الأولى التي بدأها مع نادي باهيا ثم إلى إشبيلية و«البارسا».

انتقل ألفيش للعب في صفوف يوفنتوس (2016-2017) ثم باريس سان جيرمان (2017-2019) قبل العودة إلى ساو باولو (2019-2021)، وعاد من جديد إلى «البارسا» في يناير الماضي ليكون ثاني أكثر اللاعبين الأجانب خوضاً للمباريات بقميص الفريق الكتالوني إلى أن وصل لمباراته رقم 400 في ليلة «الكلاسيكو».

لعب ألفيش مع برشلونة 253 مباراة في «الليجا» و82 مباراة في دوري الأبطال و45 مباراة في كأس الملك و12 مباراة في كأس السوبر الإسباني و5 مباريات في مونديال الأندية و3 مباريات في كأس السوبر الأوروبي.

ولا يتفوق على ألفيش سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بقميصه كلاعب أجنبي بواقع 778 مباراة، والذي رحل عن الفريق الكتالوني الصيف الماضي بعد 17 موسماً مع الفريق لينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وتوج ألفيش طوال فترته مع برشلونة بـ23 لقباً: ستة ألقاب في الليجا، وثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، وخمسة ألقاب في كأس الملك، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

يعد ألفيش المتوج مع البرازيل بلقبين لكوبا أميركا ومثلهما لكأس القارات أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجاً بالألقاب بواقع 46 لقباً مع الأندية، التي لعب بقميصها ولا تزال أمامه فرصة لزيادة الألقاب هذا الموسم بلقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي حال التتويج بـ«يوروبا ليج».